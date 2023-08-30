Japonya Başbakanı radyoaktif su boşaltılan denizden çıkan balığı yedi

Japonya'daki Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyun kontrollü olarak denize salınması tartışmaları beraberinde getirirken, Japonya Başbakanı Fumio Kishida dünyaya "güven" mesajı verdi. Kishida, Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura, Maliye Bakanı Shunichi Suzuki ve Çocuk Politikaları Bakanı Masanobu Ogura ile birlikte kameralar karşısına geçerek, Fukuşima eyaleti açıklarından tutulan balıkları yedi. Geleneksel Japon tarzına uygun olarak çiğ tükettiği balıkları "güvenli ve lezzetli" olarak nitelendiren Kishida, herkesi bölgeden elde edilen ürünleri yiyerek üreticileri desteklemeye çağırdı.

Denize tahliye başlamıştı

Japonya hükümeti, 2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami nedeniyle nükleer sızıntı yaşanan Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyun kontrollü olarak denize salınmasına karar vermişti. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) uluslararası standartlara uygun olduğunu açıkladığı tahliye geçtiğimiz perşembe günü başlamıştı. Tahliye planı ülkedeki balıkçılar ve Çin başta olmak üzere bazı kesimlerin tepkisine neden olmuştu. Santral işletmecisi TEPCO ve Japonya hükümeti ise, tahliyenin ardından bölge açıklarından alınan su örneklerindeki radyoaktivite seviyesinin güvenli sınırlar içinde olduğunu açıklamıştı.