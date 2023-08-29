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Enerji Tarlası ile Yatırım Yapmak Çok Kolay

Kaynak : MN Medya
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Enerji Tarlası ile Yatırım Yapmak Çok Kolay

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Enerji Tarlası ile Yatırım Yapmak Çok Kolay

Enerji tarlası, Kainat Holding'in yenilenebilir enerji alanında yaptığı yatırımlar arasında yer almaktadır. Kargo, Havacılık, Madencilik, Kuyumculuk, Makine, Organik Tarım, Arıcılık, Arsa, Bilişim ve Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Kainat Holding, Enerji Tarlası ile projelerine bir yenisini daha ekledi. Özellikle yatırım yapmak isteyen ancak yeterli sermayesi oranda bulunmayan kişileri hedefleyen proje, lansman ile birlikte tam not almayı başardı.

Kainat Holding Genel Koordinatörü Mehmet Asarkaya: "Kainat Holding olarak uzun yıllardır farklı sektörlerde müşteri odaklı ve çevreye saygılı bir politika izleyerek sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdilerde enerji, kargo, havacılık, elektrikli araç şarj istasyonu, kuyumculuk, madencilik, makine, organik tarım, turizm, arıcılık, arsa, bilişim ve denizcilik sektörleriyle devam etmekteyiz." Dedi.

Düşük bütçe ile yatırım yapmak isteyen kişiler için Kütahya Etabı kısa sürede tamamlanan Enerji Tarlası projesi, şimdide Manisa Etabı ile yatırımcıların karşısında. Neye yatırım yapmalı ya da kazançlı yatırım fırsatı nelerdir diyenler için sadece 50 Bin TL'ye 50 m2 arsa sahibi olmak mümkün. Üstelik aylık 3000 TL'ye arsalarını kiralayarak, yatırımcılar aylık düzenli olarak gelir elde edebilecekler.

Manisa Etabına Yatırım Yapmak

Geçtiğimiz aylarda Enerji Tarlasının 1. Etabı gerçekleştir. Kütahya etabındaki parseller çok kısa bir sürede tükendi. Yatırımcılar için olumlu karşılanan proje, yeni etabı ile son sürat devam etmektedir.
Şimdi Manisa etabında lansmana özel fiyatlarla yerinizi almak için Enerji Tarlası web adresini ziyaret etmeniz yeterlidir. Web sayfasında bulunan online işlemler bölümü aracılığı ile yatırım yapmak sadece 10 dakikanızı alacaktır.

Yenilenebilir Enerjiye Yatırım Yapmak, Ekonomiye Katkı Sağlar

Konuşmasına sürdüren Mehmet Asarkaya, sözlerine şöyle devam etti: "Yenilenebilir enerji alanında yaptığımız yatırımlar sayesinde ülke ekonomisine de katkı sağlama amacıyla ilerliyor ve açıkçası yakın gelecekte yeni yatırımlarla daha büyük başarılara ulaşmayı hedefliyoruz."

Enerji Tarlası Projesinin İlk Etap Başarısı

"Geçtiğimiz aylarda Kütahya ilimizde, Enerji Tarlası projemizin 1. etabını gerçekleştirdik ve çok kısa bir süre içinde tüm parsellerin satışı tamamlandı. Şimdi ise Enerji Tarlası Manisa 2. Etap için harekete geçtik ve bu projenin satışları da son hız devam ediyor."

Yatırım Yapmak İsteyenler İçin: 2. Etap Manisa

Projenin 1. Etabında yatırımcılar 25 m2'lik parsel için aylık 1500 TL kira geliri elde ediyorlar. Şimdi 2. Etapta ise 50 m2'lik arsa satışı yapılmaktadır. Bu etapta kira gelirleri ise 3000 TL'ye yükseldi. Projenin en büyük avantajı ise ülkemiz için çok büyük bir Güneş Enerji Yatırımının devreye alınması oldu.

Herkes İçin Yatırım Fırsatı: Gelir Paylaşım Modeli

Gelir paylaşım modeli üzerine kurulu proje, her bütçeden yatırımcılara yatırım yapma ve arsa sahibi olma fırsatı vermektedir. Projeye yatırım yapan arazi sahipleri, e-devlet üzerinden "KOOPSİS" uygulamasına giriş yaptıklarında, sahip oldukları parseli direkt olarak görüntüleyebilmektedirler.
Kooperatif sistemi ile kurulan Güneş Enerji Santrali projelerimiz, yatırımcıların yoğun ilgisi ile birlikte Türkiye'nin birçok iline ve ilçesine yayılma hedefi devam etmektedir.

Güneş Enerjisi ile Kira Geliri

Enerji Tarlası'ndan arazi satın alanlar, arazilerini kiralayarak bölge üzerine kurulacak güneş enerjisi santralleri sayesinde kira geliri elde ediyorlar. Kütahya etabında 25 m2 arazi için 1500 TL kira geliri elde eden yatırımcılar, Manisa Etabında 50 m2 arazi için aylık 3000 TL kira geliri elde edecekler. Yıllık ortalama %72 kazanç oranı sağlayan proje yatırımcılar karlı çıkmaya devam edecek.

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