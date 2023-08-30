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'İmamoğlu'nun korumaları vatandaşı darp etti' iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı tamamlanan Alibeyköy-Eminönü tramvay hattının açılış programının ardından tramvayla Feshane durağına gitti. Araçtan inen İmamoğlu, tramvay yolunda çevredekilerle sohbet edince seferlerde aksama yaşandı. Duruma tepki gösteren bir vatandaş İmamoğlu'nun korumaları tarafından darp edildiğini iddia etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2023 17:43, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2023 17:42
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'İmamoğlu'nun korumaları vatandaşı darp etti' iddiası

Temeli 2016 yılında atılan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ikinci ve son etabında çalışmalar tamamlandı. Bugün düzenlenen 'Eminönü - Alibeyköy Tramvay Hattı Açılış Törenine' İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Tören sonrası İmamoğlu, Feshane durağına kadar tramvay ile yolculuk yaptı. Tramvaydan inen İmamoğlu, çevredeki vatandaşlarla sohbet edince seferlerde aksama yaşandı. Eminönü'ne gitmek için tramvaya bindiğini söyleyen Seçkin Türk, İmamoğlu için seferlerin durdurulmasına tepki gösterdi. İmamoğlu'nun korumaları Seçkin Türk'ü uzaklaştırarak konuşmaya başladı. Bir süre sonra gözünün altında ve boynunda oluşan kızarıklıklarla bağırmaya başlayan Seçkin Türk, korumalar tarafından darp edildiğini iddia etti.

"Beni burada darp ettiler"

İmamoğlu'nun korumaları tarafından darp edildiğini iddia eden Seçkin Türk, "Eleştiri yok, hakaret yok. Beni burada darp ettiler. Ekip arkadaşları geldi. Yüzümün halini görüyorsunuz. Beni çekip sindirmeye çalışıyorlar. Ben sadece dedim ki 'Böyle rezillik olmaz, yazıktır günahtır. Millet trenin içinde kaldı'. Ben öyle söylediğim diye üzerime gelip darp ettiler. Beni köşeye çekip, 'halledelim, icabına bakalım' dediler. 5-6 tane adam üzerime geldi. Araca binip kaçtılar. Aracı da bulacağım. Cumhuriyet savcılığına olayı intikal ettireceğim" dedi.

"Hepsinden şikayetçi olacağım"

Bıyıklı bir korumanın kendisini darp ettiğini iddia eden Türk, "Beni 5-6 kişi araya sıkıştırıp darp etmeye çalıştılar. Ben Eyüp'ten Eminönü istikametine gidecektim. Aracın rötar yapmasından ve aracın çok sıcak olmasından dolayı mağdur olduğumuz için biraz veryansın ettim. Ondan sonra, 'sen başkana ne söylersin' diyerek geldiler. Hepsi bana küfür etti. Hepsinden şikayetçi olacağım. Ben küfür etmedim" diye konuştu.

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