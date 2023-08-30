Yağış yok ama sel var: Evleri su bastı, 2 at telef oldu
Hakkari Yüksekova'da sağanak etkili oldu. Muşan Yaylası'nda biriken su, 20 kilometre uzaktaki Köycük Köyü'nde baskınlarına neden oldu. Dere yatağındaki 2 at telef oldu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Ağustos 2023 18:16, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2023 18:17
İlçede öğle saatlerinde etkili olan sağanak, bazı köylerde sele yol açtı.
Muşan Yaylası'nda biriken sular da ilçeye 20 kilometre uzakta bulunan Köycük Köyü'nde su baskınlarına sebep oldu.
Dere yatağındaki 2 at telef oldu, 1000 ot balyası zarar gördü.
"Hiç yağmur yağmadı"
Köyde yaşayan İzzet Kırmızıtaş, "Hiç yağmur yağmadı. Fakat yayladan gelen sular hepimizi korkuttu. Durumu yetkililere bildirdik. Kısa sürede İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, köye gelip, dere yatağını temizlemeye başladı" diye konuştu.