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HÜRKUŞ'a TEKNOFEST ziyaretçileri yoğun ilgi gösterdi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanıp geliştirilen temel eğitim uçağı HÜRKUŞ'a, TEKNOFEST'e katılan her yaştan ziyaretçi büyük ilgi gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2023 18:38, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2023 18:43
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HÜRKUŞ'a TEKNOFEST ziyaretçileri yoğun ilgi gösterdi

AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te HÜRKUŞ, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Festival alanını dolduran her yaştan ziyaretçi bir yandan HÜRKUŞ ile hatıra fotoğrafı çektirirken, diğer yandan uçağın gösteri uçuşunu da heyecanla izledi.

Ziyaretçiler, AA muhabirine, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen uçağı yakından görmekten dolayı duydukları heyecan ve gururu anlattı.

- "Biz var oldukça böyle üretimler de var olacak"

Katılımcılardan Sebahattin Çelik, Ankara'daki festival için Mersin'in Tarsus ilçesinden ailesiyle geldiklerini ifade ederek, "HÜRKUŞ'u sürekli televizyondan izliyorduk. Yakından görmeyi de istedik." dedi.

Şevval Tufan ise özelikle HÜRKUŞ ve AKINCI gibi yerli ve milli imkanlarla tasarlanan ürünleri görmek için festivale geldiğini dile getirdi.

HÜRKUŞ'un yerli imkanlarla geliştirilmesinin gurur verici olduğuna işaret eden Tufan, "Semalarımızda yerli ve milli bir uçağımızın olması çok değerli bir şey. Bu tür festivallerde de özellikle bizim gibi gençlerin bu tarz üretimleri görmesi, bizi çok motive ediyor. Biz var oldukça böyle üretimler de var olacak diye düşünüyorum."

- "Türkiye'nin çağ atladığına dair bir şey"

Ramazan Kaan Özdemiroğlu ise TEKNOFEST'in Ankara'ya gelmesini uzun yıllardır beklediğini dile getirdi.

Festivalde yer alan HÜRKUŞ'u uçarken görmenin heyecan verici olduğunu ifade eden Özdemiroğlu, "Türkiye'nin bu noktalara gelmesi ve bunun desteklenmesi çok güzel. Gerçekten Türkiye'nin çağ atladığına dair bir şey." diye konuştu.

Züleyha Arıkan da hem gezmek hem de doğum gününü kutlamak için ailesiyle festivale katıldığını söyledi.

HÜRKUŞ'un uçuşunu izlemenin heyecan verici olduğuna işaret eden Arıkan, "Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği başarıyı takip ediyoruz. Çok gurur verici." dedi.

Zeynep Özdemir de festivalin ilk gününün kalabalık geçtiğini dile getirerek, "İlk günden bu kadar kalabalık olmasını beklemiyordum. Milli üretimlerimize her yaştan insanın ilgi göstermesi çok güzel. HÜRKUŞ'u yakından görmek insanı çok cezbediyor." ifadelerini kullandı.

- Akıllarda Vecihi Hürkuş var

Samet Köroğlu ise ailesiyle festivale katıldığını belirterek, "Yoğun ilgi var ve bunu özlemişiz. Türk milleti olarak biz birlik ve beraberliği çok seviyoruz. Milli duygularımızı da iyi yaşayan bir milletiz. Burada olmaktan onur ve gurur duyuyorum." diye konuştu.

"HÜRKUŞ" denilince aklına Türkiye'de ilk uçağı yapan ve ilk uçuşu gerçekleştiren pilot, mühendis ve girişimci Vecihi Hürkuş'un geldiğini anlatan Köroğlu, şunları kaydetti:

"Türk insanı olarak kendisinin adını anmamak olmaz tabii ki. Biz, göklerde ilk olarak onun adını duyarak yaşadık. Şimdi gençlik olarak da bu projeleri destekliyoruz. Yakından görmek de inanılmaz bir duygu."

Ziyaretçiler, ayrıca alanda yapılan AKINCI ve SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşlarını da ilgiyle takip etti.

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