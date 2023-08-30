'Örümcek adam' kostümlü kişinin tavanında yolculuk ettiği araç trafikten men edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Ulucami Mahallesi Abidinpaşa Caddesi'nde seyir halindeki 01 FK 088 plakalı hafif ticari aracın tavanında yolculuk eden "örümcek adam" kostümlü bir kişiye ait görüntülerin yayınlanması üzerine araştırma başlattı.

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