Kanser tedavisi gören Kaymakam hayatını kaybetti
Bir süredir kanser tedavisi gören Kocaeli'nin Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir, hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2023 20:17, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2023 22:18
Kanser nedeniyle bir süredir tedavi gören 63 yaşındaki Özdemir, akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı.
Ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de hastaneye gelerek Özdemir'in ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.