Kanser tedavisi gören Kaymakam hayatını kaybetti

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de hastaneye gelerek Özdemir'in ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

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