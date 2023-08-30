Barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2023 20:31, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2023 20:32
MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadeleri kullanıldı.