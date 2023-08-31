Okula Uyum Eğitimlerine İlişkin Kılavuzlar Yayınlandı

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 04-08 Eylül 2023 tarihleri arasında uyum eğitimlerinin gerçekleştirileceği belirtilerek, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme ve yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

İşte o çalışmaların detayları;

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 04 Eylül-08 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olan okula uyum eğitimlerine ilişkin rehber ve sunular aşağıdadır.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi Eğitim Uyum Rehberini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi Eğitime Uyum Rehberi Sunusunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı İlkokul Okula Uyum Rehberini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı İlkokul Okula Uyum Rehberi Sunusunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Ortaokul Okula Uyum Rehberini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Ortaokul Okula Uyum Rehberi Sunusunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR