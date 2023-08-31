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İkinci el satışlarında ilan sitelerinde isim gizlenemeyecek

İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda ilan sitelerinde isimlerin gizlenmesinin yasaklandığı yer aldı, uymayanları ise 100 bin TL ceza bekliyor, işte detaylar...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ağustos 2023 07:05, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2023 07:26
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İkinci el satışlarında ilan sitelerinde isim gizlenemeyecek

Taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde ismin gizlenerek ilan verilmesi yasaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin yeni düzenlemeler 31 Ağustos 2023 Tarihli ve 32295 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu kararlara göre, ilan sitelerinde kendi kimliğini gizleyerek sahte hesaplar üzerinden ilana çıkarılamayacak. Kişiler, kendisi, eşi veya bir ve ikinci dereceden akrabalarına ait olmayan ikinci el araç ve gayrimenkul için sadece yetki belgesi alarak satış ilanı verebilecek.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son zamanlarda İlan sitelerinde gerçeği yansıtmayan, fiyat şişirmeleri ve aldatmacaları içeren ilanlar yoluyla, taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde vatandaşlarımızın mağdur edildiğinin gözlemlenmesi ve bu konuda çokça artan şikayetlerin bildirilmesi üzerine, söz konusu etik dışı ve yanlış uygulamaları ve mağduriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

KİMLİĞİNİ GİZLEYİP SAHTE HESAP ÜZERİNDEN İLAN VERMEK YASAK

Söz konusu yönetmeliklerde yapılan değişiklikler neticesinde, ilan sitelerinde kendi açık kimliğini gizleyerek sahte hesaplar üzerinden ilan verilmesinin engellenmesi amaçlanmış olup, kişinin kendisine, eşine veya birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da ilana konu taşınmaz veya taşıt sahibi tarafından yetkilendirilmediği taşınmazın veya taşıtın ilana konulması yasaklanmaktadır. Bununla birlikte, emlak komisyoncuları ve oto galericileri, sahip oldukları yetki belgeleri ile doğrulama yaparak, satışına yetkili oldukları taşıtı veya taşınmazı ilana koyabileceklerdir.

100 BİN TL CEZASI VAR

Gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle birlikte, başkalarına ait taşınmazların ve ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişilere, üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce kimlik doğrulaması yapmalarının yanısıra,3 ilanın yayımlanmasından önce ilana konu ikinci el motorlu kara taşıtının veya taşınmazın ilanına yetkili olunduğuna dair doğrulama yapma yükümlülüğü getirilmektedir.

Tüketici mağduriyetine yol açabilen sahte ilanların engellenmesi, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında yer alan ilan kirliliği ile ilanlardaki bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bahse konu yönetmeliklerde yapılacak değişiklikler ile mevzuata aykırı davrananlar hakkında her bir aykırılık için 10 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacaktır.

Yayım tarihlerinden 2 ay sonra yürürlüğe girecek olan değişikliklere vatandaşlarımız ile ilan yayımlayan gerçek ve tüzel kişilerin uyum sağlaması zorunludur."

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