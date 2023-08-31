Marmaray'da yanındaki kadının zorla başörtüsünü çıkarmaya kalktı, yolcular tepki gösterdi

İstanbul'da Marmaray'da iddialara göre bir kadın, yanında oturan başörtülü kadının başörtüsünü açmaya çalıştı. Kadına, Marmaray'da seyahat eden diğer yolcular müdahale etti.

Diğer yolcular olaya kayıtsız kalmadı

Tren seyir halindeyken yaşanan skandal olayda, trende bulunan bir genç yolcu olaya kayıtsız kalamayarak, kadına sert tepki gösterdi.

Genç, kadına "Milletin ne giydiğine ne karışıyorsun, ben senin giyimine karışıyor muyum? Benim annem de çarşaflı, kimsin sen?" diyerek tepki gösterdi. Bu tepki üzerine kadın ise genç adama, "Kolunu kırarım" şeklinde yanıt verdi.

İnfiale yol açan görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi