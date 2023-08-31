Tina kayıp ekonomist için umut oldu

Köpeğin üzerinde tüy kıl ve diğer DNA incelemesi yapılacağı belirtildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 17 Haziran'da sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'in beraberindeki "Tina" isimli köpeği önceki gün bulundu. Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra aramalara rağmen 74 gündür herhangi bir ize rastlanamayan Berzeg'in köpeğini gören bir vatandaş, durumu Armutlu Muhtarı Hamit Erman'a bildirdi. Bu kişinin, Armutlu ile Geyikli mahalleleri arasında gördüğü köpeğin fotoğrafını Erman'a göndermesinin ardından Berzeg'in ailesine ulaşıldı. İstanbul'da bulunan aile bireyleri, "Tina"yı teşhis etti. Köpeğin sağlıklı olduğu, Berzeg'in yakınlarının da Gönen'e geldiği ve jandarma ekiplerince aileyle görüşülerek durum değerlendirmesi gerçekleştirileceği, sonrasında bu yeni gelişme doğrultusunda arama çalışması yapılacağı öğrenildi. Gelişmeler üzerine Berzeg'in İstanbul'da olan ailesi Balıkesir'e döndü.

BAKIMLI OLMASI DİKKATİ ÇEKTİ

Bir süre gözetimde tutulması beklenen köpeğin yedikleri ve davranışlarının inceleneceği ardından da aramaya katılacağı ifade edildi. Doberman cinsi köpeğin, sağlığının yerinde, bakımlı ve temiz olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur olmadığı görüldü. Tina isimli köpeğin bu kadar bakımlı olması, birileri tarafından bakıldığı iddiasını gündeme getirdi. Köpeğin yetkililerce kontrole alınacağı ve sağlık durumuna bakılarak gözlem altında tutulacağı öğrenildi. Tina'nın çip kontrolünün yapıldığını ve şu anda Berzeg ailesinin evinde olduğunu belirten yetkililer, Korhan Berzeg'i arama çalışmalarının ise sürdüğünü kaydetti. Tina'nın ne yediğine bakılarak nerede bulunabilceğini tespit etmeye çalışılacağı öğrenildi. Ayrıca köpeğin üzerinde tüy kıl ve diğer DNA incelemesi yapılacağı, araştırmanın tamamlanmasıyla birlikte köpekle arama taramaya devam edileceği belirtildi.