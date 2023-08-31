Tina kayıp ekonomist için umut oldu

'Uyguladığımız politikaların olumlu etkilerini görmeye başladık'
'Uyguladığımız politikaların olumlu etkilerini görmeye başladık'
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun son toplantısı başladı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun son toplantısı başladı
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüdü
Kira davalarında arabulucuk dönemi başlıyor
Kira davalarında arabulucuk dönemi başlıyor
AK Parti klasik kampanya yürütmeyecek: Her il için özel beyanname
AK Parti klasik kampanya yürütmeyecek: Her il için özel beyanname
Kavanoz bu yıl zor kapanacak: Kışlık konservenin maliyeti katlandı
Kavanoz bu yıl zor kapanacak: Kışlık konservenin maliyeti katlandı
İkinci el satışlarında ilan sitelerinde isim gizlenemeyecek
İkinci el satışlarında ilan sitelerinde isim gizlenemeyecek
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda '100. Yıl Marşı' coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda '100. Yıl Marşı' coşkusu
İstanbul'da taksi sorunu: Bu sefer de taksiciler şikayet etti
İstanbul'da taksi sorunu: Bu sefer de taksiciler şikayet etti
Mansur Yavaş'tan yeniden adaylık açıklaması
Mansur Yavaş'tan yeniden adaylık açıklaması
Kanser tedavisi gören Kaymakam hayatını kaybetti
Kanser tedavisi gören Kaymakam hayatını kaybetti
Erdoğan: Piyasa zamanla aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak
Erdoğan: Piyasa zamanla aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak
Eski Bakan Kutbettin Arzu'nun ölüm nedeni belli oldu
Eski Bakan Kutbettin Arzu'nun ölüm nedeni belli oldu
30 Ağustos kutlamalarında ilginç görüntü: Deniz yükseldi, tören su içinde yapıldı
30 Ağustos kutlamalarında ilginç görüntü: Deniz yükseldi, tören su içinde yapıldı
Memurun zam oranları yarın belli olacak
Memurun zam oranları yarın belli olacak
Okullara yeni seçmeli ders geldi
Okullara yeni seçmeli ders geldi
Belediye, usulsüz dağıtılan 23 milyon liranın peşine düştü
Belediye, usulsüz dağıtılan 23 milyon liranın peşine düştü
Vergisiz telefonda detaylar belli oldu: Bu cihazlar yarı fiyatına alınacak
Vergisiz telefonda detaylar belli oldu: Bu cihazlar yarı fiyatına alınacak
Valilik alkol kullanımına ilişkin yeni bir kararın olmadığını duyurdu
Valilik alkol kullanımına ilişkin yeni bir kararın olmadığını duyurdu
İstanbul'da bahçe ve peyzaj sulama abonelerinin kullanımları durduruldu
İstanbul'da bahçe ve peyzaj sulama abonelerinin kullanımları durduruldu
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Polis memuru geçici görevle geldiği Hatay'da şehit oldu
Polis memuru geçici görevle geldiği Hatay'da şehit oldu
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz
Ev kirasına yurt freni
Ev kirasına yurt freni
Polis katilleri intikam peşindeymiş
Polis katilleri intikam peşindeymiş
Erdoğan ile Bahçeli ne konuştu?... İşte kulislere yansıyanlar
Erdoğan ile Bahçeli ne konuştu?... İşte kulislere yansıyanlar
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 4'üncü toplantısı sona erdi
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 4'üncü toplantısı sona erdi
Oyuncu Ünal Silver vefat etti
Oyuncu Ünal Silver vefat etti
Astsubay Kıdemli Çavuş Çalgay, Pençe-Kilit operasyonunda şehit oldu
Astsubay Kıdemli Çavuş Çalgay, Pençe-Kilit operasyonunda şehit oldu
'Parti farkı gözetmeksizin, kim ki, kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa, başımın üstünde yeri var'
'Parti farkı gözetmeksizin, kim ki, kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa, başımın üstünde yeri var'
Ana sayfaHaberler Yaşam

Tina kayıp ekonomist için umut oldu

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in (83) bulunması için 74 gün sonra ansızın eve dönen Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina', umut oldu. Tina'dan saç, kıl, tüy taraması için DNA araştırması yapılacak. Yedikleri ve davranışları gözlemlenecek köpek, çalışmaların ardından arama çalışmalarına katılacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 31 Ağustos 2023 08:10, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2023 07:54
Yazdır
Tina kayıp ekonomist için umut oldu

Köpeğin üzerinde tüy kıl ve diğer DNA incelemesi yapılacağı belirtildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 17 Haziran'da sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'in beraberindeki "Tina" isimli köpeği önceki gün bulundu. Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra aramalara rağmen 74 gündür herhangi bir ize rastlanamayan Berzeg'in köpeğini gören bir vatandaş, durumu Armutlu Muhtarı Hamit Erman'a bildirdi. Bu kişinin, Armutlu ile Geyikli mahalleleri arasında gördüğü köpeğin fotoğrafını Erman'a göndermesinin ardından Berzeg'in ailesine ulaşıldı. İstanbul'da bulunan aile bireyleri, "Tina"yı teşhis etti. Köpeğin sağlıklı olduğu, Berzeg'in yakınlarının da Gönen'e geldiği ve jandarma ekiplerince aileyle görüşülerek durum değerlendirmesi gerçekleştirileceği, sonrasında bu yeni gelişme doğrultusunda arama çalışması yapılacağı öğrenildi. Gelişmeler üzerine Berzeg'in İstanbul'da olan ailesi Balıkesir'e döndü.

BAKIMLI OLMASI DİKKATİ ÇEKTİ

Bir süre gözetimde tutulması beklenen köpeğin yedikleri ve davranışlarının inceleneceği ardından da aramaya katılacağı ifade edildi. Doberman cinsi köpeğin, sağlığının yerinde, bakımlı ve temiz olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur olmadığı görüldü. Tina isimli köpeğin bu kadar bakımlı olması, birileri tarafından bakıldığı iddiasını gündeme getirdi. Köpeğin yetkililerce kontrole alınacağı ve sağlık durumuna bakılarak gözlem altında tutulacağı öğrenildi. Tina'nın çip kontrolünün yapıldığını ve şu anda Berzeg ailesinin evinde olduğunu belirten yetkililer, Korhan Berzeg'i arama çalışmalarının ise sürdüğünü kaydetti. Tina'nın ne yediğine bakılarak nerede bulunabilceğini tespit etmeye çalışılacağı öğrenildi. Ayrıca köpeğin üzerinde tüy kıl ve diğer DNA incelemesi yapılacağı, araştırmanın tamamlanmasıyla birlikte köpekle arama taramaya devam edileceği belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz