PKK'dan ABD'ye acil yardım çağrısı: Türkiye'yi durdurun

PKK'nın sözde üst düzey isimlerini askerleriyle koruyan, tahsis ettiği helikopterlerle teröristleri Kandil'e taşıyan ABD, PKK'nın sözde dış ilişkiler sorumlusuyla geçtiğimiz günlerde toplantı yaptı.

Türkiye, havadan ve karadan abluka altına aldığı PKK'yı, nokta operasyonlarla köşeye sıkıştırdı. Son olarak Irak sınırından 150 kilometre içerideki Süleymaniye'de Bawer Botan kod adlı terörist Bekir Kına'nın etkisiz hale getirilmesiyle PKK içindeki korku tavan yaptı. Türkiye'nin baskılarıyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin küçük Kandil olarak bilinen Sincar Dağı'na da operasyon hazırlığına girmesiyle birlikte PKK, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti ve yardım istedi. PKK'nın sözde üst düzey isimlerini askerleriyle koruyan, tahsis ettiği helikopterlerle teröristleri Kandil'e taşıyan ABD, PKK'nın sözde dış ilişkiler sorumlusuyla geçtiğimiz günlerde toplantı yaptı.

ABD'DEN DESTEK İSTEDİ

İstihbarat birimlerinin raporuna göre, ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu kıdemli askeri danışmanı Albay Sanborn ile PKK/SDG'nın sözde dış ilişkiler sorumlusunun yaptığı toplantıda PKK'nın, Türkiye'nin yaptığı operasyonlara karşı ABD'den destek istediği ortaya çıktı. Toplantıda, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta yaptığı nokta atışı operasyonlarla sözde yöneticilerini kaybeden ve iletişim ağı kesilen PKK/SDG'li sözde sorumluların, ABD'ye Türkiye'nin operasyonlarına sessiz kaldıkları için sitem ettiği ve ABD'nin net bir duruş göstermesini istediği öğrenildi. SDG'nin ABD'nin sessiz kalmasına tepki olarak ABD öncülüğündeki DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) ile yaptığı ortak askeri operasyonların seviyesini düşüreceği de istihbarat birimlerince tespit edildi.

ABD UÇAKSAVAR VERME HAZIRLIĞINDA

ABD'den bir takım taleplerde bulunduğu öğrenilen terör örgütü SDG'nin, ABD ve DMUK'tan Türkiye'nin SDG'ye karşı yaptığı operasyonları durdurmasını ve SDG'ye uçaksavar silahlar vermesini istediği belirlendi. ABD'nin terör örgütü SDG'nin DMUK'tan istediği uçaksavar silahlarının SDG'ye teslimi için ABD Kongresi'nin onayının gerektiğini ve uçaksavar silahı konusunun görüşüldüğünü SDG'li sözde sorumlulara aktardığı da ortaya çıktı.