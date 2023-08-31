AK Parti klasik kampanya yürütmeyecek: Her il için özel beyanname

AK Parti, bir yandan anket çalışmaları yaparken, diğer yandan da halkın karşısına çıkaracağı adayların profilleri üzerinde çalışma yapıyor. Bir önceki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye geçen İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Adana gibi büyükşehirlerin demografik yapısını çıkaran AK Parti, buna göre aday profilini ve seçim kampanyasını belirleyecek.

Ortaya çıkan sonuca göre kampanyada hangi unsurların öne çıkacağı, bölgelere göre strateji çeşitliliği, hangi ilde AK Parti'nin hangi ilde MHP'nin aday çıkarması gerektiği tespit edilecek. Adaylar belirlenirken liyakat, ehliyet ve tevazuya önem verilecek.

EMRAH ÖZCAN