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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,73 yükselişle 7.964,57 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2023 13:04, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2023 13:16
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,37 değer kazanarak 7.936,10 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 28,97 puan artarak 7.936,10'a çıktı. Toplam işlem hacmi 69 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1 ve holding endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,54 ile elektrik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,01 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Bu arada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüme kaydetti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırmayacağına yönelik iyimserlikle risk iştahının yükselse de Çin ekonomisindeki gelişmelerin varlık fiyatlarını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller, ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, bu durum Pasifik Okyanusu'nun iki cephesinde farklı fiyatlamalara sebep oluyor.

ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme verisi yüzde 2,4'ten yüzde 2,1'e revize edilirken, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte beklenenden daha az büyüdüğünü ve istihdam artışının da beklenenden fazla yavaşladığını gösteren verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentiler yüzde 90'a yaklaştı.

Öte yandan, analistler, bugün VİOP'ta vade sonu olması nedeniyle pozisyon kapatma ve taşıma işlemelerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Piyasası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 7.900 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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