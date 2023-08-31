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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi temmuzda aylık yüzde 14,06, yıllık yüzde 79,33 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 14,06, yıllık bazda yüzde 79,33 artış gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2023 10:29, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2023 10:42
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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi temmuzda aylık yüzde 14,06, yıllık yüzde 79,33 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin H-ÜFE sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 14,06, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 60,69, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,33 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 81,36 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 62,13, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 100,71, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 83,62, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 70,57, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 103,65, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 99,99 arttı.

H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 13,27, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 14,41, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 9,65, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 15,56, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 15,36, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 17,75 yükseldi.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 9 alt sektör daha düşük, 18 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 12,49, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 43,47, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 54,58 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 154,41, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 137,32, veterinerlik hizmetleri yüzde 114,05 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak belirlendi.

Aylık H-ÜFE'ye göre 12 alt sektör daha düşük, 15 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 15,71 ile programcılık ve yayıncılık hizmetleri olarak kayda geçti. Buna karşılık bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 35,25, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 24,11, konaklama hizmetleri yüzde 22,05 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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