Dolar/TL, 26,72 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 26,7013'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,7170'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 29,1700'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 33,9560'tan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 103,3 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1,0890 seviyesinde seyrediyor.

Bu arada, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüme kaydetti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırmayacağına yönelik iyimserlikle risk iştahının yükselse de Çin ekonomisindeki gelişmelerin varlık fiyatlarını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller, ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, bu durum Pasifik Okyanusu'nun iki cephesinde farklı fiyatlamalara sebep oluyor.

ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme verisi yüzde 2,4'ten yüzde 2,1'e revize edilirken, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte beklenenden daha az büyüdüğünü ve istihdam artışının da beklenenden fazla yavaşladığını gösteren verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentiler yüzde 90'a yaklaştı.

Öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Piyasası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamalarının öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102 seviyesinin destek, 105'in ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.