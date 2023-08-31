'FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz'

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik operasyonlarda son bir haftada 44, 1 Ocak'tan itibaren de 1146 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, dün 101. yılı idrak edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlayarak, 30 Ağustos itibarıyla terfi eden tüm personele yeni rütbe ve görevinde başarılar diledi, emekli olanlara hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Aktürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü kutlamaları kapsamında Bando Komutanlıkları tarafından pek çok ilde düzenlenen konserlerin 9 Eylül'e kadar süreceğini, faaliyet programının resmi internet sitesinde yer aldığını anımsattı.

Tuğamiral Aktürk, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un yıl dönümünün kutlandığı 26 Ağustos'ta İsveç'te düzenlenen 67. Dünya Askeri Pentatlon Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü takımını tebrik etti.

Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarının, devletin bekası, ülkenin savunma ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya, kendisine tevdi edilen tüm görevleri başarıyla yerine getirmeyi azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Aktürk, şu bilgileri verdi:

"PKK/KCK/PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere ülkemize yönelik tüm tehdit ve tehlikelere karşı proaktif ve kesintisiz bir şekilde başarıyla icra edilen operasyonlar ve kararlılıkla uyguladığımız, terörü kaynağında yok etme stratejisiyle son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1146'ya, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 489'a ulaşmıştır."

- Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 600 terörist etkisiz hale getirildi

Aktürk, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 600 teröristin etkisiz hale getirildiğini, değişik çaplarda toplam 1336 silah ve 667 bin 547 mühimmat ele geçirildiğini, 2 bin 192 mayın ve el yapımı patlayıcının tespit ve imha edildiğini, 640 mağara ve sığınağın kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

Mehmetçiğin büyük bir fedakarlık ve olağanüstü gayretle yürüttüğü başarılı mücadele sonucu terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu, örgütün hareket kabiliyetinin bitme noktasına getirildiğini ve yıllardır milletin başına musallat olan terör belasını defetmede önemli bir aşamaya gelindiğini vurgulayan Aktürk, "Kahraman ordumuz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerinin kanını yerde bırakmayacak, terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Aktürk, Bakanlığın, FETÖ ile mücadelesini yeni bilgi, belge ve veriler ışığında, bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek kararlılıkla sürdüreceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemiyle korunan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 474 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 30'u FETÖ mensubu olmak üzere 37'si terör örgütü üyesidir. 4 bin 291 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 756'ya yükselmiş, yakalanan şahıslardan 285'i FETÖ mensubu olmak üzere toplam 417 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 145 bin 697 olmuştur. Ayrıca yılbaşından bu yana icra edilen operasyonlarda ise 54 kilogramı son bir haftada olmak üzere toplam 4 bin 857 kilogram uyuşturucu ile 1911 hap ele geçirilmiştir."

- Suriye'deki operasyon bölgelerinde 840 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini hatırlatan Aktürk, şunları kaydetti:

"Operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi çerçevesinde gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına karşılık verilmektedir. Nitekim bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 3'ü son bir haftada olmak üzere 96 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesiyle 31'i son bir haftada olmak üzere 840 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

- "Limasol'daki cami saldırısını şiddetle kınıyoruz"

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Ege ve Akdeniz'de ülkenin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam ettiğini, Yunanistan ile son dönem gelişen olumlu havanın devam etmesi ve geliştirilmesi için karşılıklı çabaların sürdüğünü ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir diğer önemli husus da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ada'daki durumudur. Kıbrıs'ta, egemen, eşit, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. 26 Ağustos'ta Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Müslümanlara, İslam alemine ve tüm insanların ortak değerlerine yönelik tehdit oluşturan ve daha önce de benzerleri yaşanan bu tarz nefret eylemleri, Kıbrıs'taki iki devletli çözüm vizyonunun ne kadar haklı ve gerçekçi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs'ta barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir."

- Uluslararası görevler

Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, AGİT ve ikili ilişkiler kapsamında birçok coğrafyada başarıyla görev yapan Mehmetçiğin, küresel barış ve ilişkilere katkı sağlamakta ve eğitim faaliyetlerine de aralıksız devam ettiğini belirten Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"24 Ağustos'ta NATO Müttefik Hava Komutanlığınca arttırılmış teyakkuz faaliyetleri ile eş güdümlü yürütülen esnek caydırıcılık seçenekleri kapsamında Romanya hava sahasında icra edilen entegre hava füze savunması faaliyetine Hava Kuvvetlerimiz tarafından katılım sağlanmış, 25 Ağustos'ta Nexus Ace eğitimleri kapsamında F-16 uçaklarımız, havadan ihbar kontrol uçağımız ve NATO AWACS uçağının katılımıyla ortak eğitim uçuşu, 29 Ağustos'ta ise Güvence Tedbirleri kapsamında Romanya hava sahasında havadan ihbar kontrol uçağımız tarafından görev icra edilmiştir. Ayrıca NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görevli Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru FGS Frankfurt Am Maın, 24-27 Ağustos'ta İzmir'e liman ziyareti gerçekleştirmiştir. USS Gerald R. Ford Uçak Gemisi Görev Grubu ile TCG Anadolu, TCG Göksu ve TCG Gediz arasında Doğu Akdeniz'de icra edilen ikili eğitimler sonrası 26-29 Ağustos'ta Görev Grubu tarafından Antalya'ya liman ziyareti gerçekleştirilmiştir."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıl dönümü dolayısıyla Malazgirt/Muş'taki törenlere katıldığını, ardından Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştüğünü ve çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu anlatan Aktürk, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ın da göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ardından Azerbaycan'a gerçekleştirdiğini bildirdi.

Aktürk, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'un da dün itibarıyla Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmekte olduğunu anımsattı.

- Savunma sanayi ve envantere giren yeni silah sistemleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve teşvikiyle yerlilik ve millilik oranı yüzde 80'lere ulaşan ve bu alanda marka haline gelen savunma sanayi ürünleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin her geçen gün daha da güçlendiğini ve caydırıcılığını artırdığını vurgulayan Aktürk, son olarak Kara Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan "Yeni Nesil T-155 Kundağı Motorlu (K/M) Fırtına Obüs Tedariki Projesi" kapsamında, 2023'te teslim edilmesi planlanan 4 obüsten 2'sinin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını, 25 Ağustos'ta envantere alındığını ifade etti.

11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı Etimesgut'ta dün itibarıyla başlayan TEKNOFEST'te Milli Savunma Bakanlığı standı, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları dahil çeşitli hava araçları ve askeri bandonun yanı sıra Bakanlığa bağlı Makine Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ve ASFAT ile katılım sağlandığını belirten Aktürk, Bakanlığın stantlarına gençler başta olmak üzere tüm halkı beklediklerini dile getirdi.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerince oluşturulan rezerv güçle yangın söndürme çalışmalarına sağlanan destek kapsamında TSK'ya ait helikopter ve uçaklar tarafından şimdiye kadar 1335 sorti yapılarak yangınlara müdahale edildiğini bildirdi.

Tuğamiral Aktürk, 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarından, 17 dost ve müttefik ülkeden 154 subay ve astsubayın mezun olduğunu, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığınca eğitimleri tamamlanan 99 subay ve 32 astsubay öğrenci için Anadolu Kışlası/Somali'de mezuniyet töreni düzenlendiğini söyledi.

- Sınırdan kaçak geçiş yapıldığı iddiası

Bir gazetecinin, "hudutlardaki kaçak geçişleri" yansıttığı iddia edilen görüntülere ilişkin sorusu üzerine Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Siyasi mülahazalar, şahsi ihtiraslarla ve gerçek dışı, abartılı, yanıltıcı söylemler ve daha önce farklı yerlerde çekilerek farklı amaçlarla kullanılmış stok görüntüler kullanılarak hudut güvenliğimiz polemik konusu yapılmaya çalışılıyor. Bu görüntülerin çoğunluğu göçmen kaçakçılarının reklam yapmak amacıyla çekip dağıttığı görüntüler. Bu görüntüleri kullananlar da bu işe bilerek ya da bilmeyerek alet oluyorlar. Bir nevi destek oluyorlar. Silahlı Kuvvetlerimiz sınır güvenliğimizin sağlanması için 'hudut namustur' anlayışıyla zorlu iklim ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat görev yapıyor. Bizim beklentimiz, Mehmetçiğin olağanüstü gayret ve emeğine saygı duyulmasıdır. Şunu bir kez daha ifade ediyoruz ki sınırlarımızda alınan tedbirleri, yapılan çalışmaları ve durumu yerinde görmek isteyenleri sınırlarımıza götürmeye hazırız."

Bakanlık kaynaklarınca, Yunanistan ile ilişkiler konusundaki soruya "Eylül ayıyla birlikte çalışmaların ve temasların artmasını bekliyoruz." yanıtı verildi.