Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve babası hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2023 13:17, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2023 13:18
Nurullah Özkan (28) idaresindeki 64 AH 478 plakalı otomobil, Denizli-Afyonkarahisar kara yolu yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile babası Halil İbrahim Özkan (63) olay yerinde yaşamını yitirdi.
İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Elif Özkan (30) ve Ecrin Yağmur Özkan (20) sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.