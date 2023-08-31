Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu

Okula uyum programı 4 Eylül'de başlayacak
Okula uyum programı 4 Eylül'de başlayacak
Bakan Tunç'tan 'Ülke Başsavcılığı önerisi' açıklaması
Bakan Tunç'tan 'Ülke Başsavcılığı önerisi' açıklaması
'FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz'
'FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz'
'Uyguladığımız politikaların olumlu etkilerini görmeye başladık'
'Uyguladığımız politikaların olumlu etkilerini görmeye başladık'
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun son toplantısı başladı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun son toplantısı başladı
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüdü
Kira davalarında arabulucuk dönemi başlıyor
Kira davalarında arabulucuk dönemi başlıyor
AK Parti klasik kampanya yürütmeyecek: Her il için özel beyanname
AK Parti klasik kampanya yürütmeyecek: Her il için özel beyanname
Kavanoz bu yıl zor kapanacak: Kışlık konservenin maliyeti katlandı
Kavanoz bu yıl zor kapanacak: Kışlık konservenin maliyeti katlandı
İkinci el satışlarında ilan sitelerinde isim gizlenemeyecek
İkinci el satışlarında ilan sitelerinde isim gizlenemeyecek
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda '100. Yıl Marşı' coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda '100. Yıl Marşı' coşkusu
İstanbul'da taksi sorunu: Bu sefer de taksiciler şikayet etti
İstanbul'da taksi sorunu: Bu sefer de taksiciler şikayet etti
Mansur Yavaş'tan yeniden adaylık açıklaması
Mansur Yavaş'tan yeniden adaylık açıklaması
Kanser tedavisi gören Kaymakam hayatını kaybetti
Kanser tedavisi gören Kaymakam hayatını kaybetti
Erdoğan: Piyasa zamanla aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak
Erdoğan: Piyasa zamanla aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak
Eski Bakan Kutbettin Arzu'nun ölüm nedeni belli oldu
Eski Bakan Kutbettin Arzu'nun ölüm nedeni belli oldu
30 Ağustos kutlamalarında ilginç görüntü: Deniz yükseldi, tören su içinde yapıldı
30 Ağustos kutlamalarında ilginç görüntü: Deniz yükseldi, tören su içinde yapıldı
Memurun zam oranları yarın belli olacak
Memurun zam oranları yarın belli olacak
Okullara yeni seçmeli ders geldi
Okullara yeni seçmeli ders geldi
Belediye, usulsüz dağıtılan 23 milyon liranın peşine düştü
Belediye, usulsüz dağıtılan 23 milyon liranın peşine düştü
Vergisiz telefonda detaylar belli oldu: Bu cihazlar yarı fiyatına alınacak
Vergisiz telefonda detaylar belli oldu: Bu cihazlar yarı fiyatına alınacak
Valilik alkol kullanımına ilişkin yeni bir kararın olmadığını duyurdu
Valilik alkol kullanımına ilişkin yeni bir kararın olmadığını duyurdu
İstanbul'da bahçe ve peyzaj sulama abonelerinin kullanımları durduruldu
İstanbul'da bahçe ve peyzaj sulama abonelerinin kullanımları durduruldu
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Polis memuru geçici görevle geldiği Hatay'da şehit oldu
Polis memuru geçici görevle geldiği Hatay'da şehit oldu
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz
Ev kirasına yurt freni
Ev kirasına yurt freni
Polis katilleri intikam peşindeymiş
Polis katilleri intikam peşindeymiş
Erdoğan ile Bahçeli ne konuştu?... İşte kulislere yansıyanlar
Erdoğan ile Bahçeli ne konuştu?... İşte kulislere yansıyanlar
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 4'üncü toplantısı sona erdi
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 4'üncü toplantısı sona erdi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 4 Eylül'de Soçi'de bir araya geleceği açıklandı. Görüşmenin ana gündem maddesi, Karadeniz Tahıl Anlaşması olacak

Haber Giriş : 31 Ağustos 2023 14:27, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2023 14:29
Yazdır
Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu

Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 4 Eylül'de Soçi'de bir araya geleceğini duyurdu.

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan iki Türk yetkili, görüşmenin ana gündem maddesinin Karadeniz Tahıl Anlaşması olacağını kaydetti.

Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı, ikili ilişkiler, Suriye'deki son durum ve diğer konular masaya yatırılacak.

Diğer yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün ve yarın Rusya'da temaslarda bulunacak. Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşecek.

Bu Habere Tepkiniz