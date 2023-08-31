Cami lojmanında çıkan yangında imamın annesi öldü

Yangın, Pamukkale ilçesinde bağlı Pınarkent Mahallesi'nde bulunan Şahinler Cami lojmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; saat 14.00 sıralarında caminin bahçesinde bulunan lojmanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı lojman bir anda alev topuna dönerken, Şahinler Cami İmam Hatibi Ümit Üzümcü'nün Alzheimer hastası olduğu öğrenilen annesi Halime Üzümcü, yanan lojmanda mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını hızlıca müdahale ederek, yaşlı kadını kurtarmak için çalışma başlattı.

Yoğun mücadele sonucu lojmandaki yangın, camiye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından lojmana giren itfaiye ekipleri, yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Halime Üzümcü'nün cansız bedeni, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.