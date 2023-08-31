Erdoğan: Türkiye hamleleriyle kendinden söz ettiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Harp Okulu mezuniyet töreninde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Kaosun ve belirsizliğin arttığı bir denklemde, Türkiye, askeri, diplomatik, ekonomik ve siyasi hamleleriyle kendinden söz ettirmektedir."



"Ne baskılar karşısında uysal bir koyun olacağız ne de gereksiz maceralar peşinde koşacağız. Türkiye'ye ve necip Türk milletine yakışan ne ise onu yapacağız"