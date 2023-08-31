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Uzmanı açıkladı: Ocak'ta maaşlar minimum ne kadar artacak?

Memur maaş zammında süreç sonlandı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu zam oranlarını 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10 olarak belirledi. AYBÜ Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, enflasyon farkı ile birlikte ocak ayında memur ve emeklilerine yaklaşık yüzde 43 zam öngörüldüğünü söyledi

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 31 Ağustos 2023 16:45, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2023 16:47
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Uzmanı açıkladı: Ocak'ta maaşlar minimum ne kadar artacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin zam oranı belli oldu. 11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında toplandı.

Toplantı sonucunda, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılmasına karar verildi.

Belirlenen oranlar 65 yaş aylığı ile engelli ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. Zam oranından 8 milyondan fazla kişi doğrudan etkilenecek.

"Ocakta memur ve memur emeklilerinin maaşı minimum yüzde 43 artacak"

AYBÜ Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, zam oranlarının belli olmasının ardından enflasyon farkı ile birlikte öngörülebilen maaş zamlarına ilişkin TRT Haber canlı yayınında değerlendirme yaptı.

Tarkan Zengin, şöyle konuştu:

"Şu andaki projeksiyonlara göre, temmuz ile aralık 2023 tarihinde beklenen enflasyon, ki genellikle Merkez Bankası'nın beklentisinin üzerinde açıklanıyor. O rakamlar yıllık yüzde 58'e revize edildi. O gerçekleşse bile, projeksiyonlara göre, yüzde 32'ye yakın enflasyon oluştuğu varsayılıyor. Ve bunun altının üzerindeki kısmı da 25,26 puanlık bir enflasyon farkı.

Enflasyon farkı kümülatif etkiliyor. Yani 25,26 puan ile 15 puanın kümülatif yansıması yüzde 43 civarında. Dolayısıyla enflasyon farkıyla birlikte ocak ayında minimum düzeyde memur ve memur emeklilerinin yüzde 43 düzeyinde maaşları artacak. Merkez Bankası'nın beklentisi diyelim ki iki puan yukarıya bir artış gösterdiğinde bu puan 45 olacak. Beş puan yükselse bu rakam yüzde 48,49 olacak.

Şu andaki mevcut tablo bu. Ancak sendika tarafı bu enflasyon farkını geçmiş dönemdeki kayıpları telafi eden bir rakam olarak görüyor. Kamu maliyesi açısından da ocak ayı maaşlarının yüzde 15 değil enflasyon farkı ile yüzde 43 bir artış öngörülüyor."

Temmuz zammı nasıl olacak?

2024 temmuz ayında yapılacak zam oranına da değinen Zengin, "İkinci altı ayda da yüzde 10 verilecek. Bu sefer ilk 6 ay yüzde 15'i aşan kısımla, temmuz 2024 yılındaki artış yüzde 10'a ilaveten bir enflasyon farkı olacak" dedi.

"Ocakta yüzde 40-45'e yakın bir artış olacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı açıklamalarda memur ve emeklisine 4-45 oranında artış olacağını söylemişti.

Bakan Işıkhan, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Hizmet Kolları İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Ocak 2024'te yüzde 40-45'e yakın bir zam artışı olacak tüm kamu görevlilerimize. Bence bu çok önemli bir rakam" değerlendirmesinde bulunmuştu.

"Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz"

Bakan Işıkhan, zam oranları açıklandıktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kamu görevlilerimiz adına talep edilen 50 maddenin aynı şekilde kabulü ve diğer sosyal haklar hususunda da önemli kazanımlara imza attık. Sosyal devlet anlayışımızla çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz"

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