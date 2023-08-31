Bakan Şimşek'ten 'kura müdahale' iddialarına yanıt
Bakan Şimşek'ten 'kura müdahale' iddialarına yanıt
Türkiye'de ilk defa Adalet Spor Oyunları düzenlenecek
Türkiye'de ilk defa Adalet Spor Oyunları düzenlenecek
Memur-Sen'den Hakem Heyeti'nin zam kararına dair açıklama
Memur-Sen'den Hakem Heyeti'nin zam kararına dair açıklama
Uzmanı açıkladı: Ocak'ta maaşlar minimum ne kadar artacak?
Uzmanı açıkladı: Ocak'ta maaşlar minimum ne kadar artacak?
Erdoğan: Sadece oyun kuran değil, gerektiğinde oyunları da bozan bir ülkeyiz
Erdoğan: Sadece oyun kuran değil, gerektiğinde oyunları da bozan bir ülkeyiz
Okula uyum programı 4 Eylül'de başlayacak
Okula uyum programı 4 Eylül'de başlayacak
Bakan Tunç'tan 'Ülke Başsavcılığı önerisi' açıklaması
Bakan Tunç'tan 'Ülke Başsavcılığı önerisi' açıklaması
'FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz'
'FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz'
'Uyguladığımız politikaların olumlu etkilerini görmeye başladık'
'Uyguladığımız politikaların olumlu etkilerini görmeye başladık'
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun son toplantısı başladı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun son toplantısı başladı
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüdü
Kira davalarında arabulucuk dönemi başlıyor
Kira davalarında arabulucuk dönemi başlıyor
AK Parti klasik kampanya yürütmeyecek: Her il için özel beyanname
AK Parti klasik kampanya yürütmeyecek: Her il için özel beyanname
Kavanoz bu yıl zor kapanacak: Kışlık konservenin maliyeti katlandı
Kavanoz bu yıl zor kapanacak: Kışlık konservenin maliyeti katlandı
İkinci el satışlarında ilan sitelerinde isim gizlenemeyecek
İkinci el satışlarında ilan sitelerinde isim gizlenemeyecek
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda '100. Yıl Marşı' coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda '100. Yıl Marşı' coşkusu
İstanbul'da taksi sorunu: Bu sefer de taksiciler şikayet etti
İstanbul'da taksi sorunu: Bu sefer de taksiciler şikayet etti
Mansur Yavaş'tan yeniden adaylık açıklaması
Mansur Yavaş'tan yeniden adaylık açıklaması
Kanser tedavisi gören Kaymakam hayatını kaybetti
Kanser tedavisi gören Kaymakam hayatını kaybetti
Erdoğan: Piyasa zamanla aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak
Erdoğan: Piyasa zamanla aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak
Eski Bakan Kutbettin Arzu'nun ölüm nedeni belli oldu
Eski Bakan Kutbettin Arzu'nun ölüm nedeni belli oldu
30 Ağustos kutlamalarında ilginç görüntü: Deniz yükseldi, tören su içinde yapıldı
30 Ağustos kutlamalarında ilginç görüntü: Deniz yükseldi, tören su içinde yapıldı
Memurun zam oranları yarın belli olacak
Memurun zam oranları yarın belli olacak
Okullara yeni seçmeli ders geldi
Okullara yeni seçmeli ders geldi
Belediye, usulsüz dağıtılan 23 milyon liranın peşine düştü
Belediye, usulsüz dağıtılan 23 milyon liranın peşine düştü
Vergisiz telefonda detaylar belli oldu: Bu cihazlar yarı fiyatına alınacak
Vergisiz telefonda detaylar belli oldu: Bu cihazlar yarı fiyatına alınacak
Valilik alkol kullanımına ilişkin yeni bir kararın olmadığını duyurdu
Valilik alkol kullanımına ilişkin yeni bir kararın olmadığını duyurdu
İstanbul'da bahçe ve peyzaj sulama abonelerinin kullanımları durduruldu
İstanbul'da bahçe ve peyzaj sulama abonelerinin kullanımları durduruldu
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Polis memuru geçici görevle geldiği Hatay'da şehit oldu
Polis memuru geçici görevle geldiği Hatay'da şehit oldu
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Memur-Sen'den Hakem Heyeti'nin zam kararına dair açıklama

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından açıklanan zam oranını kabul etmediklerini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2023 17:38, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2023 18:16
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yılları için mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi sürecinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararı belli oldu. 26 Ağustos'ta ilk toplantısını yapan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, bugün Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında gerçekleştirdiği son toplantısında 2024 yılı ilk altı ayı için yüzde 15, ikinci altı ayı için yüzde 10, 2025 ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ayı için ise yüzde 5'lik zam kararı aldı. Kararın ardından yetkili konfederasyon olarak Kamu Toplu Sözleşmesi'nde yer alan Memur-Sen, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Hakem Kurulu tarafından oy çokluğuyla verilen kararın kamu görevlilerinin maaş-ücret artışının enflasyon beklenti ve tahminlerinin altında kaldığı ifade edildi.

"Mutabakatla sonuçlandırdığımız görüşmelerinin tamamında Merkez Bankası enflasyon beklentilerinin üzerinde bir orana imza atmıştık"

Toplu sözleşme süreçlerinin 4688 sayılı Kanun'un ve Hakem Kurulu'nun yapısının değişmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakem Kurulu, somut ekonomik veriler ve piyasa gerçekleri karşısında adil olanı verme noktasında hakkaniyetli davranması gerekirken, ismi ve Kanun'daki tarafsızlığı ile uyuşmayan bir şekilde Kamu İşveren Heyeti tavrından çıkamamıştır. Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, maşeri vicdanın sesine değil, kamu işvereninin teklifine göre karar vermiştir. Memur-Sen olarak imza altına aldığımız ve mutabakatla sonuçlandırdığımız toplu sözleşme görüşmelerinin tamamında Merkez Bankası enflasyon beklentilerinin üzerinde bir orana imza atmıştık. Fakat Hakem Heyeti, kamu işvereninin yüzdelik teklifinin yerinde ve yürütülebilir olduğu gerekçesiyle yüzdelik zam oranını aynen koruyarak Merkez Bankası tarafından açıklanan yüzde 33 enflasyon beklentisiyle çelişen ve kamu görevlilerini enflasyonun altında ezdirecek kararıyla 'Kamu İşvereni Hakem Kurulu' olduğunu ikrar etmiştir."

Kamu görevlilerinin maaş-ücret artışının enflasyon beklenti ve tahminlerinin altında kaldığı belirtilen açıklamada, "Enflasyon farkının müjde gibi lanse edilmesinin sağlıklı olmadığı tarafımızca her aşamada tespit ve ifade edilmişken işveren-Hakem Heyeti'nin kamu görevlilerini kayba uğratacak, gerçeği görme ve doğru teklifi getirme iradesinden uzak kararını kabul etmiyor ve şerh düşüyoruz" denildi.

Bu Habere Tepkiniz