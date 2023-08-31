Türkiye'de ilk defa Adalet Spor Oyunları düzenlenecek

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında 05-10 Eylül tarihleri arasında kentte düzenlenecek olan ekinlikte, voleybol, basketbol, koşu, okçuluk, yüzme, satranç, bowling, tenis ve masa tenisinden oluşan 9 branşta sporcular yarışacak.

Adalet Spor Oyunları'na Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki 42 ilden 100'ü kadın, 500'ü erkek olmak üzere toplam 600 adliye ve ceza infaz kurumlarında görev yapan sporcu katılacak.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, "Cumhuriyetimizin 100. yılında bakanlığımızın düzenleyeceği Adalet Spor Oyunları'na ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Etkinlikler kapsamında Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda sanatçı Ege'nin de sahne alacağı açılışımıza tüm Samsun halkını bekliyoruz" dedi.

Adalet Spor Oyunları'na Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da katılması bekleniyor.