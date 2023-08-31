Yol kenarında tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın öldü

Polis tarafından gözaltına alınan H.K. ise Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü.

Leyla K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Balat Mahallesi Sanayi Caddesi'nde otomobille seyreden H.K. (55) ile eşi Leyla K. (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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