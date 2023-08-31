Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Bakan Şimşek'ten 'kura müdahale' iddialarına yanıt
Bakan Şimşek'ten 'kura müdahale' iddialarına yanıt
Türkiye'de ilk defa Adalet Spor Oyunları düzenlenecek
Türkiye'de ilk defa Adalet Spor Oyunları düzenlenecek
Memur-Sen'den Hakem Heyeti'nin zam kararına dair açıklama
Memur-Sen'den Hakem Heyeti'nin zam kararına dair açıklama
Uzmanı açıkladı: Ocak'ta maaşlar minimum ne kadar artacak?
Uzmanı açıkladı: Ocak'ta maaşlar minimum ne kadar artacak?
Erdoğan: Sadece oyun kuran değil, gerektiğinde oyunları da bozan bir ülkeyiz
Erdoğan: Sadece oyun kuran değil, gerektiğinde oyunları da bozan bir ülkeyiz
Okula uyum programı 4 Eylül'de başlayacak
Okula uyum programı 4 Eylül'de başlayacak
Bakan Tunç'tan 'Ülke Başsavcılığı önerisi' açıklaması
Bakan Tunç'tan 'Ülke Başsavcılığı önerisi' açıklaması
'FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz'
'FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz'
'Uyguladığımız politikaların olumlu etkilerini görmeye başladık'
'Uyguladığımız politikaların olumlu etkilerini görmeye başladık'
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun son toplantısı başladı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun son toplantısı başladı
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüdü
Kira davalarında arabulucuk dönemi başlıyor
Kira davalarında arabulucuk dönemi başlıyor
AK Parti klasik kampanya yürütmeyecek: Her il için özel beyanname
AK Parti klasik kampanya yürütmeyecek: Her il için özel beyanname
Kavanoz bu yıl zor kapanacak: Kışlık konservenin maliyeti katlandı
Kavanoz bu yıl zor kapanacak: Kışlık konservenin maliyeti katlandı
İkinci el satışlarında ilan sitelerinde isim gizlenemeyecek
İkinci el satışlarında ilan sitelerinde isim gizlenemeyecek
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda '100. Yıl Marşı' coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda '100. Yıl Marşı' coşkusu
İstanbul'da taksi sorunu: Bu sefer de taksiciler şikayet etti
İstanbul'da taksi sorunu: Bu sefer de taksiciler şikayet etti
Mansur Yavaş'tan yeniden adaylık açıklaması
Mansur Yavaş'tan yeniden adaylık açıklaması
Kanser tedavisi gören Kaymakam hayatını kaybetti
Kanser tedavisi gören Kaymakam hayatını kaybetti
Erdoğan: Piyasa zamanla aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak
Erdoğan: Piyasa zamanla aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak
Eski Bakan Kutbettin Arzu'nun ölüm nedeni belli oldu
Eski Bakan Kutbettin Arzu'nun ölüm nedeni belli oldu
30 Ağustos kutlamalarında ilginç görüntü: Deniz yükseldi, tören su içinde yapıldı
30 Ağustos kutlamalarında ilginç görüntü: Deniz yükseldi, tören su içinde yapıldı
Memurun zam oranları yarın belli olacak
Memurun zam oranları yarın belli olacak
Okullara yeni seçmeli ders geldi
Okullara yeni seçmeli ders geldi
Belediye, usulsüz dağıtılan 23 milyon liranın peşine düştü
Belediye, usulsüz dağıtılan 23 milyon liranın peşine düştü
Vergisiz telefonda detaylar belli oldu: Bu cihazlar yarı fiyatına alınacak
Vergisiz telefonda detaylar belli oldu: Bu cihazlar yarı fiyatına alınacak
Valilik alkol kullanımına ilişkin yeni bir kararın olmadığını duyurdu
Valilik alkol kullanımına ilişkin yeni bir kararın olmadığını duyurdu
İstanbul'da bahçe ve peyzaj sulama abonelerinin kullanımları durduruldu
İstanbul'da bahçe ve peyzaj sulama abonelerinin kullanımları durduruldu
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Polis memuru geçici görevle geldiği Hatay'da şehit oldu
Polis memuru geçici görevle geldiği Hatay'da şehit oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yüzde 3,8'lik ikinci çeyrek büyüme rakamına ilişkin, "Bu performansta yeni hükümet sistemimizin hızlı ve esnek karar alma yapısının yanı sıra hükümetlerimiz döneminde oluşturduğumuz kabiliyet ve kurumsal kapasite etkili olmuş, depremin etkilerinin hızla azaltılmasını ve ekonomimizin süratli bir biçimde toparlanmasını sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2023 19:39, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2023 19:40
Yazdır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin yalnızca bölgeyi değil, ülke genelinde ihracat ağırlıklı olarak ekonomik ve ticari faaliyeti olumsuz etkilediğini hatırlatan Yılmaz, buna rağmen alınan hızlı ve etkin önlemlerle 2023 yılının ikinci çeyreğinde ekonomik aktivitenin hızlı bir toparlanma gösterdiğini ve Türkiye ekonomisinin yüzde 3,8 oranında büyüdüğünü bildirdi.

Yılmaz, açıklanan ikinci çeyrek verilerinin, yıl genelinde yatırımların daha öne çıktığı bir kompozisyona işaret ettiğini belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Nitekim 2023 yılının ikinci çeyreğinde sabit sermaye yatırım harcamalarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 oranında, toplam GSYH büyümesi olan yüzde 3,8'in 1,3 puan üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. Ayrıca, söz konusu dönemler itibarıyla makine ve teçhizat yatırımları yüzde 7,4 büyüme oranıyla son 15 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam etmiştir. Böylece 2018 yılının ilk iki çeyreğinden itibaren ilk kez gayri safi sabit sermaye harcamalarının cari GSYH içerindeki payı, iki çeyrek üst üste yüzde 30 eşiğinin üzerinde gerçekleşmiştir. 2023 yılı ikinci çeyreğinde yatırım harcamalarının toplam GSYH içerisinde payı yüzde 32,5 düzeyine yükselmiştir.

Başka ülkelerde böyle bir felaket gerçekleşmiş olsa ekonomi geneline çok daha ciddi etkileri olabilecekken, bu dönemde ülkemizde üretim ve hizmet ticareti hız kesmemiş, pozitif ve potansiyeline yakın bir büyüme performansı göstermiştir. Bu performansta yeni hükümet sistemimizin hızlı ve esnek karar alma yapısının yanı sıra hükümetlerimiz döneminde oluşturduğumuz kabiliyet ve kurumsal kapasite etkili olmuş, depremin etkilerinin hızla azaltılmasını ve ekonomimizin süratli bir biçimde toparlanmasını sağlamıştır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 olarak gerçekleşen GSYH artışının, hükümetin izlediği dezenflasyonist politikalarla uyumlu bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, "Yılın ikinci yarısında da bir taraftan enflasyonla mücadele politikalarımız devam ederken diğer taraftan, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı bir yaklaşımla büyümenin kalitesini destekleyici tedbirleri almaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz