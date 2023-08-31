MSB ve kuvvet komutanlıklarına memur alımına ilişkin sınav sonuçları açıklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, MSB ve Kuvvet Komutanlıklarına 2022 yılı Memur Temini Sözlü Sınav Sonuç Duyurusunun yayımlandığı belirtildi.

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