Orman yangınında yaralanan işletme şefi hayatını kaybetti

Kütahya merkeze bağlı Gedikoğluçiftliği köyü Tuzludere mevkiinde dün çıkan orman yangınında yol açma çalışması gerçekleştiren dozer, alevlerin arasında kalarak yandı. Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım ve dozer operatörü Hasan Hüseyin Türker, içinde bulundukları dozerden atlasalar da alevlerin arasında kalmaktan kurtulamadı. Yanarak yaralanan Yıldırım ve Türker, ilk önce Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından ambulanslar ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralılar, tedavi altına alındı.

Tedavileri devam eden yaralılardan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nde Orman İşletme Şefi olarak görev yapan 36 yaşındaki Murat Yıldırım, hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Murat Yıldırım'ın cenazesinin yarın Kütahya'ya gönderileceği öğrenildi.