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MİT, PKK'nın saldırı ve sabotaj eğitim aldığı teröristi etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK'nın saldırı ve sabotaj amacıyla eğitim verdiği Rezan Güngen'i, Irak'ın Süleymaniye kırsalında düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Haber Giriş : 01 Eylül 2023 10:03, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 10:25
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MİT, PKK'nın saldırı ve sabotaj eğitim aldığı teröristi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın saldırı ve sabotaj amacıyla eğitim verdiği "Rezan Botan" kod adlı Rezan Güngen'i, Irak'ın Süleymaniye kırsalında düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Türkiye'ye karşı eylem gerçekleştirmesi muhtemel teröristler arasında yer alan ve örgüt tarafından suikast ve sabotaj eğitimleri verilen terörist Güngen'in Irak'ın Süleymaniye bölgesinde olduğunu belirledi.

PKK tarafından, Türkiye'nin etki alanına girmediği düşünülen Süleymaniye kentinin kırsalında görevlendirilen terörist Güngen'in faaliyetlerini deşifre eden MİT, PKK'nın özel eylemlerde kullanmak için saldırı/sabotaj eğitimleri verdiği terörist Güngen'i operasyonla etkisiz hale getirdi.

Geçmiş dönemde örgütte faaliyet gösteren yakın akrabaları "Murat Botan" kod adlı Behlül Güngen ve "Ruken Botan" kod adlı Güler Güngen'in de etkisiz hale getirildiği anlaşılan terörist Rezan Güngen'in, çevresindeki örgüt sempatizanlarının yönlendirmesiyle Irak'ta Mahmur Kampına gittiği, örgütün gençlik yapılanmasının içerisinde bulunduğu ve örgütsel faaliyetlerde yer aldığı tespit edildi.

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