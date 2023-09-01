Benzin fiyatlarına ikinci indirim de geldi!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler benzin fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 31 Ağustos'tan geçerli olmak üzere yapılan indirimin ardından bugün itibariyle 99 kuruşluk bir indirim daha yapıldı. Şu an için motorin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 37.89 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36.81 liradan satılıyor.