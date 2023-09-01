CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazetecilerle buluştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı gazetecilerle bir araya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2023 10:38, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 10:53
CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığınca organize edilen "Gazeteci Buluşmaları"na katıldı.
Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde gerçekleştirilen buluşmada, Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ile Eren Erdem eşlik etti.
Kılıçdaroğlu'nun, belirli aralıklarla yapılacak "Gazeteci Buluşmaları"nda yazılı, görsel ve internet medyasının temsilcileri ile bir araya gelmeye devam edeceği belirtildi.