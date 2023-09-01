Türkiye'nin doğal gaz abone sayısı 20 milyonu aştı

- Türkiye'nin doğal gaz hizmeti götürülen konut ve serbest tüketici toplam abone sayısı, yılın ilk yarısında 356 bin 539 yeni abone başvurusuyla 20 milyon 57 bin 379'a ulaştı.

AA muhabirinin sektör raporlarından derlediği verilere göre, doğal gazın kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında yapılan çalışmalarla ülke genelinde doğal gaz götürülen il sayısı 81, ilçe 763, organize sanayi bölgesi de 214'e ulaştı.

Türkiye'de konut ve serbest tüketici doğal gaz abone sayısı yılın ilk yarısında 356 bin 539 arttı. Söz konusu artışın 335 bin 114'ü konut abone sayısında, 21 bin 425'i ise serbest tüketici sayısında görüldü.

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, haziran ayı itibarıyla Türkiye'nin toplam doğal gaz abone sayısının 20 milyon 57 bine ulaştığını vurgulayarak, toplam abonelerin yüzde 96'sını 19 milyon 310 bin ile konut abonelerinin, yüzde 4'ünü 746 bin ile serbest tüketicilerin oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'de son 10 yıllık dönemde abone sayısında sürekli artış yaşandığına dikkati çeken Arslan, "Türkiye, 20 milyonu geçen doğal gaz abonesiyle Avrupa'da İtalya ve Almanya'dan sonra en çok doğal gaz abonesi olan 3. ülke konumunda bulunuyor. Türkiye'nin 2-3 yıl içerisinde Almanya'yı geride bırakarak Avrupa'da en fazla doğal gaz abonesine sahip ikinci ülke olmasını bekliyoruz." dedi.

- "Gelecek 5 yılda 85 milyonun üzerinde vatandaş doğal gaza erişecek"

Ülke genelinde devam eden doğal gazı yaygınlaştırma yatırımlarıyla doğal gaz kullanan nüfusun daha da artacağını aktaran Arslan, "Bugün itibarıyla doğal gaz ulaşan nüfus 70,5 milyonu aştı. Önümüzdeki 5 yılda Türkiye nüfusunun 90 milyon olması beklenirken yatırımlarla 85 milyondan fazla vatandaşın doğal gaza erişim imkanı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Doğal gaz dağıtım şirketlerinin yatırımlarıyla aktif kullanıcı sayısının da yükseldiğini dile getiren Arslan, 2026 sonuna kadar aktif doğal gaz kullanıcı sayısının 71,5 milyona ulaşmasıyla Türkiye'nin İtalya ile Avrupa'da doğal gazı en aktif kullanan iki ülkeden biri olmasının beklendiğini kaydetti.

Öte yandan, toplam abone sayısına şehir bazlı bakıldığında İstanbul 5 milyon 674 bin 88 aboneyle ilk sırada yer aldı.

İstanbul'u 2 milyon 8 bin 884 aboneyle Ankara, 1 milyon 73 bin 385 aboneyle Bursa, 928 bin 128 aboneyle İzmir, 712 bin 858 aboneyle Kocaeli, 570 bin aboneyle Konya takip etti.

Serbest tüketici sayısında İstanbul 243 bin 849 aboneyle ilk sırada yer alırken, bu kenti, 94 bin 798 aboneyle Ankara, 31 bin 895 aboneyle Bursa, 25 bin 614 aboneyle Konya, 21 bin 120 aboneyle Kocaeli izledi.