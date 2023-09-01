KVKK, Google'ın yurt dışına kişisel veri aktarımı yapmasına izin verdi

KVKK'nin internet sitesinde yer verilen duyuruya göre, Google, yurt dışına kişisel veri aktarımı konusunda taahhütname başvurusunda bulundu.

Başvuruyu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 9'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (b) bendi kapsamında değerlendiren Kurul, söz konusu veri aktarımına izin verdi.

Duyuruda, "Söz konusu başvuruya istinaden, ülkemizden Amerika Birleşik Devletleri'nde mukim Google LLC ile İrlanda'da mukim Google Ireland Limited'e yapılacak olan kişisel veri aktarımına Kurul tarafından izin verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, daha önce 6 veri aktarım taahhütnamesine KVKK tarafından izin verildiği belirtilen duyuruda, "Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi'nin başvurusu, Kurul tarafından izin verilen 7'nci veri aktarım taahhütnamesi olmuştur." bilgisi yer aldı.