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Yetişkinlerin örgün veya yaygın eğitime katılım oranı geçen yıl yüzde 22,9 oldu

Türkiye genelinde 18 ve daha yukarı yaştaki nüfusta örgün veya yaygın eğitim faaliyetlerine katılanların oranı 2022 yılında yüzde 22,9 olarak kaydedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2023 11:24, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 11:16
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Yetişkinlerin örgün veya yaygın eğitime katılım oranı geçen yıl yüzde 22,9 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin "Yetişkin Eğitimi Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de 18 yaş ve üzeri nüfustan son 12 ayda örgün veya yaygın eğitime katılanların oranı 2016 yılında yüzde 22,7 iken bu oran geçen yıl yüzde 22,9 oldu. En yüksek katılım yüzde 51,7 ile 18-24 yaş grubunda gerçekleşti. Bunu, yüzde 33,2 ile 25-34 yaş grubu takip etti.

Örgün veya yaygın eğitim faaliyetlerine 18 yaş ve üzeri erkeklerin yüzde 25,5'i katılırken kadınlarda bu oran yüzde 20,3 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de fertlerin son 12 ay içinde katıldığı yaygın eğitim faaliyetleri, Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması: Eğitim ve Öğretim Alanları 2013'e (ISCED-F, 2013) göre değerlendirildiğinde, ilk sırayı yüzde 30,3 ile hizmetler aldı.

Bu eğitim alanını sırasıyla yüzde 15,6 ile sağlık ve refah, yüzde 10,1 ile eğitim takip etti. Tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik ise yüzde 1,4 ile son sıraya yerleşti.

Yaygın eğitim faaliyetlerinin gerçekleştiği eğitim alanlarına yaş gruplarına göre bakıldığında, 18-24, 25-34, 35-54 ve 55-64 yaş gruplarında ilk sırayı hizmetler aldı.

65 ve üzeri yaş grubu ise yüzde 28,9 ile sanat ve beşeri bilimler alanında, yüzde 28,6 ile sağlık ve refah alanında ilk sırada yer buldu.

Türkiye'de 18 yaş ve üzeri fertlerin katıldığı yaygın eğitimlerin sağlayıcısı olarak ilk sırada yüzde 40,2 ile işverenler öne çıkarken bunu yüzde 29,6 ile yaygın eğitim kurumları ve yüzde 13,7 ile örgün eğitim kurumları izledi.

Eğitim alan kadınlarda yaygın eğitim sağlayıcısı olarak ilk sırada yüzde 35,7 ile yaygın eğitim kurumları, eğitim alan erkeklerde ise yüzde 46,9 ile işverenler yer aldı.

Yaygın eğitim kurumları, 18-24 yaş grubunda yaygın eğitim sağlayıcı olarak liste başına yerleşti.

Katılımcıların yaş gruplarına göre eğitim sağlayıcılarına bakıldığında eğitim alan 18-24, 55-64, 65 ve üzeri yaş gruplarında sırasıyla yüzde 38,1, yüzde 38,1 ve yüzde 53,1 ile yaygın eğitim kurumları, 25-34 ve 35-54 yaş gruplarında ise sırasıyla yüzde 42,6 ve yüzde 44,5 ile işverenlerin ilk sırada olduğu görüldü.

Nedenlerine göre yaygın eğitime katılım incelendiğinde, ilk sırada yüzde 60,7 ile işini daha iyi yapmak yer alırken bunu yüzde 53,8 ile ilgisini çeken bir konu hakkında bilgi edinmek ve yüzde 47,1 ile katılmaya mecbur olmak takip etti.

- Gayriresmi öğrenme en fazla 18-24 yaş grubundaki nüfusta

"Bilinçli ancak daha az organize, daha az yapılandırılmış ve kişinin kendisi, ailesi veya toplum tarafından yönlendirildiği, örgün ve yaygın eğitimin dışındaki öğrenme faaliyetleri" olarak tanımlanan gayriresmi öğrenme en fazla genç nüfusta görüldü.

2016 yılında 18-24 yaş grubunda yer alan nüfusun yüzde 40,5'i gayriresmi öğrenmeye katılırken bu oran geçen yıl yüzde 47,2 oldu.

Yetişkin Eğitim Araştırması, ilk kez 2007'de yapılırken daha sonra 2012 ve 2016 yıllarında da gerçekleştirilmişti. Çalışmanın son alan uygulaması geçen yıl yapıldı.

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