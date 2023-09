Altay Bayındır resmen Manchester United'da

İngiltere Premier Lig takımı Manchester United, Altay Bayındır'ın transferini açıkladı. İngiliz kulübü, Altay ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE 5 MİLYON EURO KAZANACAK

Fenerbahçe ise Altay Bayındır'ın satışından 5 milyon euro bonservis bedeli alacak. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada sonraki satıştan %20 pay, satış bedelinin 10 milyon Euro'yu geçmesi halinde ayrıca 1 milyon Euro pay alınacağı duyuruldu.

ALTAY BAYINDIR: BÜYÜK BİR ONUR

Bayındır imzanın ardından şunları söyledi:

"Manchester United'a katılmak ve bu inanılmaz kulübü temsil eden ilk Türk oyuncu olmak büyük bir onur. Başarıya dair bir tutkum var ve bu özel oyuncu grubunun hedeflerimize ulaşmasına yardımcı olmak için her şeyi vereceğim. Böyle tecrübeli bir kaleci ekibiyle çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Her birimizin istendiğinde performans göstermeye hazır olması için birbirimizi destekleyeceğiz ve her gün yüksek standartlar ortaya koyacağız."

JOHN MURTOUGH: KALECİ GRUBUMUZA KALİTE KATACAK

Manchester United Futbol Direktörü John Murtough ise Altay'ın transferi için şunları söyledi:

"Altay, kadromuza mükemmel bir katkı sağlayacak ve zaten güçlü olan deneyimli kaleci grubumuza daha fazla kalite katacak. Güçlü bir Avrupa liginde sürekli olarak yüksek seviyede performans sergileyen kendisi, bu sezon ve sonrasında tüm müsabakalarda hedeflerimize ulaşmamızda bizi destekleyecek niteliklere sahip."

FENERBAHÇE'DEN ALTAY'A VEDA

Fenerbahçe de Altay Bayındır'a veda etti ve transferin maliyetini açıkladı. İşte Sarı lacivertli kulübün Altay'a veda açıklaması:

"Kulübümüz, milli kalecimiz Altay Bayındır'ın transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United FC ile 5 Milyon Euro bonservis, sonraki satıştan %20 pay, satış bedelinin 10 milyon Euro'yu geçmesi halinde ayrıca 1 milyon Euro pay olacak şekilde anlaşma sağlamıştır.

2019 yılında kadromuza katılan Altay Bayındır, kısa sürede gösterdiği başarılı performansla hem takımımızın hem de taraftarlarımızın vazgeçilmezi oldu.

Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlık sorumluluğunu genç yaşta üstlenen Altay Bayındır, milli takımın da önemli isimlerinden biri olmayı başardı.

Bugüne kadar verdiğin tüm emekler için Altay Bayındır'a teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz."