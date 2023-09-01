Deprem bölgesindeki Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde doluluk yaklaşık yüzde 97 oldu

Milli ve yerli sürücüsüz ilk metro aracı raylarda
Milli ve yerli sürücüsüz ilk metro aracı raylarda
Bakan Koca'dan salgın açıklaması
Bakan Koca'dan salgın açıklaması
Okullarda uyum eğitimine katılacak öğrenciler için ücretsiz kitap dağıtıldı
Okullarda uyum eğitimine katılacak öğrenciler için ücretsiz kitap dağıtıldı
'Adalet hizmetleri sınıfı ivedilikle ihdas edilmeli'
'Adalet hizmetleri sınıfı ivedilikle ihdas edilmeli'
YÖK Başkanı: FETÖ ve PKK'nın 'öğrenci evi' açacağı duyumunu aldık
YÖK Başkanı: FETÖ ve PKK'nın 'öğrenci evi' açacağı duyumunu aldık
Benzin fiyatlarına ikinci indirim de geldi!
Benzin fiyatlarına ikinci indirim de geldi!
Kira uyuşmazlıklarında arabulucuk bugün başlıyor
Kira uyuşmazlıklarında arabulucuk bugün başlıyor
BOTAŞ açıkladı: Eylülde doğalgaz tarifesi değişmedi
BOTAŞ açıkladı: Eylülde doğalgaz tarifesi değişmedi
Konut kredilendirmesinde 'ilk ev' dönemi başlıyor
Konut kredilendirmesinde 'ilk ev' dönemi başlıyor
Türkiye'de üretildi: Türkiye'de 1 milyon lira, Bosna'da 460 bin TL
Türkiye'de üretildi: Türkiye'de 1 milyon lira, Bosna'da 460 bin TL
Yüzlerce kişinin hastanelere koştuğu ilçede çeşme suyunu kullanmayın uyarısı
Yüzlerce kişinin hastanelere koştuğu ilçede çeşme suyunu kullanmayın uyarısı
MSB ve kuvvet komutanlıklarına memur alımına ilişkin sınav sonuçları açıklandı
MSB ve kuvvet komutanlıklarına memur alımına ilişkin sınav sonuçları açıklandı
Bakan Bolat: Fırsatçılık yapmak isteyenlere alan vermemeye kararlıyız
Bakan Bolat: Fırsatçılık yapmak isteyenlere alan vermemeye kararlıyız
MB: Parasal sıkılaşma, enflasyon iyileşene kadar sürecek
MB: Parasal sıkılaşma, enflasyon iyileşene kadar sürecek
Bakan Şimşek'ten 'kura müdahale' iddialarına yanıt
Bakan Şimşek'ten 'kura müdahale' iddialarına yanıt
Türkiye'de ilk defa Adalet Spor Oyunları düzenlenecek
Türkiye'de ilk defa Adalet Spor Oyunları düzenlenecek
Uzmanı açıkladı: Ocak'ta maaşlar minimum ne kadar artacak?
Uzmanı açıkladı: Ocak'ta maaşlar minimum ne kadar artacak?
Erdoğan: Sadece oyun kuran değil, gerektiğinde oyunları da bozan bir ülkeyiz
Erdoğan: Sadece oyun kuran değil, gerektiğinde oyunları da bozan bir ülkeyiz
Okula uyum programı 4 Eylül'de başlayacak
Okula uyum programı 4 Eylül'de başlayacak
Bakan Tunç'tan 'Ülke Başsavcılığı önerisi' açıklaması
Bakan Tunç'tan 'Ülke Başsavcılığı önerisi' açıklaması
'FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz'
'FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz'
'Uyguladığımız politikaların olumlu etkilerini görmeye başladık'
'Uyguladığımız politikaların olumlu etkilerini görmeye başladık'
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun son toplantısı başladı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun son toplantısı başladı
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüdü
Kira davalarında arabulucuk dönemi başlıyor
Kira davalarında arabulucuk dönemi başlıyor
AK Parti klasik kampanya yürütmeyecek: Her il için özel beyanname
AK Parti klasik kampanya yürütmeyecek: Her il için özel beyanname
Kavanoz bu yıl zor kapanacak: Kışlık konservenin maliyeti katlandı
Kavanoz bu yıl zor kapanacak: Kışlık konservenin maliyeti katlandı
İkinci el satışlarında ilan sitelerinde isim gizlenemeyecek
İkinci el satışlarında ilan sitelerinde isim gizlenemeyecek
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda '100. Yıl Marşı' coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda '100. Yıl Marşı' coşkusu
İstanbul'da taksi sorunu: Bu sefer de taksiciler şikayet etti
İstanbul'da taksi sorunu: Bu sefer de taksiciler şikayet etti
Ana sayfaHaberler Eğitim

Deprem bölgesindeki Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde doluluk yaklaşık yüzde 97 oldu

Rektör Prof. Dr. Recep Bentli:- "Ön lisans programlarında yüzde 99, lisans programlarında yüzde 93'lere yakın, ortalamada ise yüzde 97'ye yakın bir yerleşme oranımız oldu"- "Ziraat fakültesi, tıp fakültesi, mühendislik fakültelerimizde doluluk oranlarının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yine ön lisans programlarımıza yüzde 100'e yakın bir doluluk oranıyla yerleşme sağlandı"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2023 13:15, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 13:39
Yazdır
Deprem bölgesindeki Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde doluluk yaklaşık yüzde 97 oldu

- Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'daki Turgut Özal Üniversitesinde, depremlere rağmen doluluk yaklaşık yüzde 97 oldu.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, yeni akademik yıl için üniversitedeki hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, AA muhabirine, üniversitelerindeki binaların yeni olması dolayısıyla 6 Şubat'taki depremlerin ardından derslik konusunda ciddi sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.

Bentli, sadece Battalgazi yerleşkesindeki Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak kullanılan eski bir binanın ağır hasar aldığını aktardı.

Üniversitelerine depreme rağmen talep olduğunu vurgulayan Bentli, şöyle devam etti:

"Yerleştirme oranları geçen yıl yüzde 100 iken bu yıl çok az da olsa depremin etkilerini görüyoruz. Ön lisans programlarında yüzde 99, lisans programlarında yüzde 93'lere yakın, ortalamada ise yüzde 97'ye yakın bir yerleşme oranımız oldu. Kayıt dönemi de başladı, henüz iki gün olmasına rağmen şu an yüzde 80'lerin üzerine bir kayıt gerçekleşti."

Kentte üniversite öğrencilerinin barınma sorunu yaşamaması için yetkililerle sürekli toplantılar yapıldığını, kentteki yurtların hiçbirinde sıkıntı bulunmadığını belirten Bentli, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılının akademik takvimini 16 Ekim olarak belirlemiştik. İnşallah yüz yüze eğitim olacak şekilde çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

- "Öğrenci sayımızı yaklaşık yüzde 50 arttıracağız"

Prof. Dr. Bentli, üniversitelerinde 6 fakülte, 8 meslek yüksekokulu ve 2 yüksekokulu bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Toplam 111 programımız var ve bu programlarda yüzde 97'ye yakın bir doluluk oranı gerçekleşti. Ziraat fakültesi, tıp fakültesi, mühendislik fakültelerimizde doluluk oranlarının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yine ön lisans programlarımıza yüzde 100'e yakın bir doluluk oranıyla yerleşme sağlandı. En eski fakültemiz ziraat fakültesi. Bu yıl ziraat fakültemize yeni programlar açtık. Şu an Türkiye'deki en büyük ziraat fakültesinde olan bütün programlar artık bizim de fakültemizde mevcut. Geçen yıl 5 bin 500-6 bin olan öğrenci sayımızın bu yıl 9 bine çıkacağını öngörüyoruz. Deprem döneminde hem YÖK'ün verdiği katkılar hem de yüzde 25 ek kontenjanla öğrenci sayımızı bu yıl yaklaşık yüzde 50 arttıracağız."

Bu Habere Tepkiniz