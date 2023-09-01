Cumhurbaşkanlığı, Mülakat Süreçleriyle İlgili Çalışma Başlattı!

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tüm kamu kurumlarına yazdığı yazıda, personel alım süreçlerinde mülakatların kaldırılmasına yönelik ilk süreci başlattı.

Resmi yazıda "Bu çerçevede kamu görevine ilk defa yapılan atamalarda kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilen mülakat süreçlerine yönelik, mülakat süreçlerinin genel olarak analiz edilebilmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla, 2020 ve 2023 yılları arasında gerçekleştirilen atamalara ilişkin talep edilen bilgilerin Ek'te yer alan "Örnek Tablo" aracılığıyla 01.09.2023 tarihine kadar excel formatında ve dijital ortamda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına iletilmesi hususunda," denildi

İşte Cumhurbaşkanlığının resmi yazısı