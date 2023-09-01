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YÖK ile BAE Eğitim Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar:- "Bu mutabakatla birlikte yükseköğretim kurumlarımız arasında akademik personel ve öğrenci değişimi gibi alanlarda işbirliğini artırmayı, telekomünikasyon, elektrik elektronik, yapay zeka gibi önemli yükseköğretim alanlarında işbirliği yaparak bilimsel araştırmaları teşvik etmeyi hedeflemekteyiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2023 12:29, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 12:30
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YÖK ile BAE Eğitim Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Erol Özvar, Birleşik Arap Emirlikleri Eğitim Bakanlığı ile imzalanan mutabakatla, yükseköğretim kurumları arasında akademik personel ve öğrenci değişimi gibi alanlarda işbirliğini artırmayı, telekomünikasyon, elektrik elektronik, yapay zeka gibi alanlarda işbirliği yaparak, bilimsel araştırmaları teşvik etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

YÖK ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Eğitim Bakanlığı arasındaki işbirliği protokolü, YÖK'te düzenlenen törenle imzalandı.

Özvar, imza töreninde yaptığı konuşmada, YÖK olarak, Birleşik Arap Emirlikleri Eğitim Bakanı Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ile BAE arasındaki ikili ilişkilerin son dönemdeki hızlı gelişiminin, her alanda işbirliğinin önemini gösterdiğine işaret eden Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Temmuz'da gerçekleştirdiği ziyaretin, iki ülke arasında yeni ufukların açılmasına vesile olduğunu söyledi.

İki ülke devlet başkanlarının belirlediği vizyon doğrultusunda, yükseköğretim alanında da işbirliğini güçlendirmeye yönelik somut adımlar atma kararı aldıklarını belirten Özvar, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, bugün imzaladığımız yükseköğretim alanında işbirliğine dair mutabakat muhtırası, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınmasındaki kararlılığımızın bir yansımasıdır. Bu mutabakatla birlikte yükseköğretim kurumlarımız arasında akademik personel ve öğrenci değişimi gibi alanlarda iş birliğini artırmayı, telekomünikasyon, elektrik elektronik, yapay zeka gibi önemli yükseköğretim alanlarında işbirliği yaparak bilimsel araştırmaları teşvik etmeyi hedeflemekteyiz."

- "Diplomatik faaliyetleri destekleyen kültürel ve akademik işbirliklerine önem vermekteyiz"

Özvar, YÖK olarak, öncü ve yenilikçi adımlarla yükseköğretimdeki kaliteyi artırmak ve uluslararası alanda etkinliği sürdürmek amacıyla bir dizi icraatta bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün, Birleşik Arap Emirlikleri ile imzaladığımız işbirliği anlaşmasında olduğu gibi Türkiye'nin diplomatik faaliyetlerini destekleyen kültürel ve akademik işbirliklerine büyük önem vermekteyiz. Son dönemde Özbekistan, Azerbaycan, Cezayir gibi ülkelerle gerçekleştirdiğimiz mutabakatlar ve uluslararası işbirliği protokolleriyle yükseköğretimde küresel düzeyde etkileşimi artırma amacını taşımaktayız. Ayrıca yakın zamanda İslam İşbirliği Teşkilatının önemli kuruluşlarından biri olan SESRIC ile bir işbirliği imzalayarak teşkilata üye ülkelerdeki öğrencilere, Türkiye'deki üniversitelerde eğitim görme ve işbirliği yapma imkanı tanıdık. Bu sayede ülkemizin uluslararası alandaki kalkınma çabalarını daha da etkin ve verimli bir şekilde ilerletmeye devam edeceğiz."

Özvar, Türkiye'de uluslararası araştırmacıları teşvik amacıyla başlattıkları Uluslararası Araştırmacı Destek Programları ile doktora öğrencileri, genç akademisyenler, bilim insanları ve yabancı araştırmacılara yönelik birçok destek projesi açıkladıklarını anımsatarak, teknoloji alanında da çağın gereksinimlerini yakından takip edip, ihtiyaçları karşılayacak nitelikte adımlar atmaya verdikleri önemi dile getirdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Elektrik Üretim Anonim Şirketi gibi birçok kurumla işbirliği protokolleri imzaladıklarını hatırlatan Özvar, bugünkü mutabakatın konusunu oluşturan teknoloji alanında çeşitli faaliyetler yürüttüklerini anlattı.

Özvar, Türkiye'nin kalkınmasında öncü sektörlerle yapılan işbirlikleri sayesinde ilgili bölümleri seçen öğrencilere destek sağlandığını da anımsatarak, "Gerek uluslararasılaşma gerekse de teknoloji alanında gerçekleştirdiğimiz icraatlarımız, Türkiye'nin yükseköğretim alanında ne kadar dinamik ve geleceğe yönelik kararlı adımlar attığını göstermektedir. Bugün imzaladığımız mutabakat muhtırası da bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen önemli bir girişimi temsil etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

- Al Falasi: "Yeni işbirliği fırsatlarını keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"

BAE Eğitim Bakanı Al Falasi de işbirliğinin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, Türkiye-BAE ilişkilerinin önemine vurgu yaptı.

İki ülkenin güçlü kültürel ve ekonomik bağlara sahip olduğunu belirten Al Falasi, imzalanan mutabakatın yükseköğretim sistemlerini güçlendirmede ve iki ülkenin deneyimlerini artırmada önemli rol oynayacağını söyledi.

Dünyanın en kapsamlı burs programı olarak kabul edilen Türkiye Burslarının başarısının ilgisini çektiğini kaydeden Al Falasi, "Yarının güçlü ve yenilikçi eğitim sistemlerini şekillendirirken birlikte çalışmayı, birbirimizden öğrenmeyi ve yeni işbirliği fırsatlarını keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Eğitimde mükemmeliyette yeni zirvelere ulaşmak için ortak güçlerimizi geliştirelim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Özvar ve Al Falasi işbirliği protokolünü imzaladı.

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