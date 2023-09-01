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Bakan Tunç'tan 'Ceren Özdemir'in katili' hakkında ortaya atılan iddialara yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ordu'da; evinin önünde, Ceren Özdemir'i öldüren ve müebbet hapis cezasına mahkum edilen Özgür Arduç'un açık cezaevine alındığı yönündeki iddiasına yanıt verdi. Tunç, "Ordu'da evinin önünde Ceren Özdemir'i vahşice öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 30 yıl 58 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan hükümlünün açık cezaevine alındığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Eylül 2023 14:23, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 14:26
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Bakan Tunç'tan 'Ceren Özdemir'in katili' hakkında ortaya atılan iddialara yanıt

Gazeteci Murat Yetkin, YouTube yayınında "2021 yılındaydı galiba. Evet. Ordu'da evinin önünde kendisini takip eden bir cani tarafından bıçaklanarak öldürülen yirmi yaşındaki Ceren Özdemir. Hatırladınız mı? Ceren Özdemir gösteriler düzenlenmişti, işte filan. 'Hesabı sorulacak' denmişti, soruldu. Özgür Arduç katili, bıçaklayarak kızı kendi evinin önünde öldürüyor. Efendim, iyi halden dolayı açık cezaevine nakledilmiş. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenmek istiyorum. Sayın Tunç ne yapıyorsunuz? Yani bir yandan bakıyoruz gazeteci arkadaşlar içeride, bunlara uygulanmıyor. Neden? Çünkü efendim devlet suçu. Ya devlet suçunu devlet affeder. Devlet, yani devlet suçunu affeder" ifadesiyle iddiada bulunmuştu.

Bakan Tunç: İddialar gerçeği yansıtmamaktadır

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği için kanun gereğince açık ceza infaz kurumuna ayrılamaz" dedi.

Açıklamasının tamamı şöyle oldu:

Ordu'da evinin önünde Ceren Özdemir'i vahşice öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 30 yıl 58 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan hükümlünün açık cezaevine alındığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği için kanun gereğince açık ceza infaz kurumuna ayrılamaz. Bu gerçek bilinmesine rağmen; kamuoyumuzda infiale sebep olabilecek bu asılsız iddianın adli yılın açıldığı bugün ortaya atılmış olması adalete duyulan güveni sarsmaya yönelik bir girişimdir. En temel basın ilkelerine dahi uyulmadan yapılan yalan haber ve dezenformasyon; en başta Ceren Özdemir kızımızın ailesini derinden üzecektir. Halkın haber alma özgürlüğünü suiistimal eden, kamu barışını bozmaya yönelik, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma girişimlerine karşı hukuki süreç başlatılmıştır.

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