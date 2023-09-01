Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
UEFA Konferans Ligi gruplarına kalmaya hak kazanan Türk temsilcileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın turnuvadaki rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup etabının kura çekimi gerçekleşti.
Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın turnuvadaki rakipleri belli oldu.
İŞTE EŞLEŞMELER
A GRUBU
Lille, Slovan Bratislava, Olimpija Ljubljana, Klaksvik
B GRUBU
Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya Luhansk, Breidablik
C GRUBU
Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana, Ballkani
D GRUBU
Club Brugge, Bodo/Glimt, Beşiktaş, Lugano
E GRUBU
AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varşova, Zrinjski
F GRUBU
Ferençvaroş, Fiorentina, Genk, Cukaricki
G GRUBU
Eintracht Frankfurt, PAOK, HJK Helsinki, Aberdeen
H GRUBU
Fenerbahçe, Ludogorets, Spartak Trnava, Nordsjaelland
MAÇLAR NE ZAMAN?
Turnuvada da grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek.
Final maçı ise 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanacak.