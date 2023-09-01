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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi gruplarına kalmaya hak kazanan Türk temsilcileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın turnuvadaki rakipleri belli oldu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 01 Eylül 2023 16:08, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 16:10
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup etabının kura çekimi gerçekleşti.

Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın turnuvadaki rakipleri belli oldu.

İŞTE EŞLEŞMELER

A GRUBU

Lille, Slovan Bratislava, Olimpija Ljubljana, Klaksvik

B GRUBU

Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya Luhansk, Breidablik

C GRUBU

Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana, Ballkani

D GRUBU

Club Brugge, Bodo/Glimt, Beşiktaş, Lugano

E GRUBU

AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varşova, Zrinjski

F GRUBU

Ferençvaroş, Fiorentina, Genk, Cukaricki

G GRUBU

Eintracht Frankfurt, PAOK, HJK Helsinki, Aberdeen

H GRUBU

Fenerbahçe, Ludogorets, Spartak Trnava, Nordsjaelland

MAÇLAR NE ZAMAN?

Turnuvada da grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek.

Final maçı ise 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanacak.

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