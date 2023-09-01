Bahçeli'nin hibe ettiği arsaya yarın cemevi temeli atılacak

MHP lideri Bahçeli'nin geçen yıl bağışladığı Hacıbektaş ilçesinin Bala Mahallesi Dedebağ mevkiinde bulunan 5 bin 788 metrekarelik arsada Horasan Erenleri Dernekleri Federasyonu tarafından yaptırılacak olan Hacıbektaş Cem ve Kültür Evi Külliyesi'nin temeli yarın düzenlenen törenle atılacak.

Temel atma törenine MHP Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Yıldırım ve Filiz Kılıç ile birlikte Horasan Erenleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin'in katılması bekleniyor.