Elazığ'da silahlı kavga: Sağlık ekibinin müdahale ettiği yaralı öldürüldü

Doğukent Mahallesi Onbaşı Sokak'taki bir iş yerinin önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 1 kişi olay yerinde öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavganın devam ettiği esnada olay yerine ulaşan ilk sağlık ekibi yaralılardan birini ambulansa aldı.

Ambulanstaki müdahale sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir şüphelinin yeniden ateş açması sonucu yaralı hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan diğer kişi sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.