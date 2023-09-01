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TBB Başkanı: Hukuk fakültesi başarı puanı sıralaması 50 bine çekilmeli

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, hukuk fakültelerine girişte başarı puan sıralamasının kademeli olarak 50 bine çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2023 17:36, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 17:37
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TBB Başkanı: Hukuk fakültesi başarı puanı sıralaması 50 bine çekilmeli

Sağkan, Yargıtay'da düzenlenen 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, avukatların mesleki sorunlarından bahsederek, bu konuda Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ile uyumlu bir çalışma sürecini başlattıklarını belirtti.

Sonraki adli yıl açılışında bazı sorunların çözümüne ilişkin somut adımlar atıldığından bahsedebilmeyi umduğunu söyleyen Sağkan, "En önemli başlığımız yargı bağımsızlığı ile tarafsızlığının tam anlamıyla sağlanması, savunmanın güçlendirilmesi ve hukukun üstünlüğünün içselleştirilmesi olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının mahkemeler tarafından emsal dosyalarda göz ardı edildiğini savunan Sağkan, bunun, başta ifade hürriyeti ve adil yargılanma hakkı gibi temel haklarda, yargıyı hak ve özgürlüklerin teminatı olma işlevinden uzaklaştırdığını belirtti.

Sağkan, "Mahkeme kararlarının ne sebeple olursa olsun uygulanmaması, hukukun bir bileşen olduğu hiçbir düzlemde kabul edilemez." diye konuştu.

İnsan Hakları Eylem Planı'ndaki farklı hedefler doğrultusunda hayata geçirilen olumlu değişiklikleri memnuniyetle takip ettiklerini belirten Sağkan, planda savunma makamı için öngörülen adımların ise henüz atılmadığını ifade etti.

Sağkan, zorunlu müdafilik kapsamında soruşturma evresi için atanan bir avukatın yaptığı bu kamu hizmetinin karşılığının 964 lira olduğunu belirterek, "CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) görevlendirmeleri için uygulanan tarifenin şu anda pek çok meslektaşımız için açık bir yara olduğunu, basit pansumanlarla giderilmesinin ise artık mümkün olmadığını tekrar ifade etmek isterim." dedi.

Hukuk fakültelerine girişte başarı puanı sıralamasının yükseltilmesi gerektiğini dile getiren Sağkan, "Hukuk fakültesi başarı puanı sıralaması kısa vadede 75 bine, ardından 50 bine çekilmelidir. Tekrar ve tekrar vurgulamak isterim ki hukuk fakültelerindeki bu niceliksel enflasyon ve niteliksel düşüş sadece biz avukatların değil tüm memleketin meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Sağkan, avukatlara yönelik şiddet olaylarını hatırlatarak, "Bu ülkede avukata dönük şiddet ve avukat intiharları ulusal düzeyde politikalarla derhal ele alınmalı ve çözülmesi için gerekli adımlar tek bir gün dahi gecikmeden hayata geçirilmelidir." diye konuştu.

TBB Başkanı Erinç Sağkan, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen, Gezi Parkı davasında aldığı 18 yıl hapis cezası nedeniyle tutuklu olan Can Atalay'ın, Anayasa Mahkemesinin emsal kararları gereği cezaevinde değil, TBMM'de olması gerektiğini savundu.

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