Sosyal medyada cumhurbaşkanına hakaret eden hemşire tutuklandı

Soruşturma kapsamında şüphelinin, bir hastanede hemşire olarak görev yapan E.K. olduğu belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, takma adla, küfür de içeren ifadeler kullanarak cumhurbaşkanına hakaret suçunu işleyen sosyal medya kullanıcısının yakalanması için soruşturma başlattı.

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