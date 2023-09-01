Kiracı ile ev sahibi arasında arabuluculuk dönemi: İlk gün başvuru sayısı 250 oldu

Kira ve kat mülkiyeti hukuku kaynaklı anlaşmazlıklarda bugünden itibaren arabulucularda çözüm bulunabilecek. Kiracı ve ev sahipleri adliyelerde bulunan arabuluculuk bürosuna başvuru yapabilecek. Sistem başvurunun sonrasında otomatik olarak taraflara bir gün sonra arabulucu atıyor. Taraflara sistem tarafından 3 hafta süre tanınıyor. Eğer bu sürede taraflar anlaşamaz ise bir hafta ek süre daha veriliyor. Taraflar toplam 4 hafta içinde anlaşamadığı takdirde dava açılıyor.

İlk gün arabuluculuk bürosunda 250 başvuru yapıldı

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan arabuluculuk bürosuna vatandaşlar sabah saat 09.00'dan itibaren başvuruda bulunmak için geldi. Arabuluculuk bürosuna yapılan 300 başvurudan 250'sinin kira anlaşmazlıklarından oluştuğu öğrenildi.