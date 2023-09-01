Ankaralılar, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kimi aday görmek istiyor?

Açık uçlu soruya verilen cevaplarda isimlerin parti dağılımı ise şu şekilde;

ALF Araştırma, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırma 26-29 Ağustos tarihleri arasında 3230 kişi ile yüz yüze gerçekleştirildi.

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