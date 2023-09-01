Trabzon'da arazi kavgasında 1 kişi öldü

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Sopa ve taşların kullanıldığı iddia edilen kavgada ağır yaralanan O.M, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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