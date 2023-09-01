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Okul müdürüne cinsel istismardan verilen 79 yıl hapis cezası onandı

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, İzmir'de yaşları 6 ile 11 arasında değişen kız öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle okul müdür vekili sanığa verilen 79 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2023 18:57, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 19:08
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Okul müdürüne cinsel istismardan verilen 79 yıl hapis cezası onandı

Daire, daha önce iki kez bozulan kararı, yeniden inceledi. Daire kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin, usul ve kanuna uygun olarak yapıldığını, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan delillerle gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığını kaydetti.

Daire, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlere uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiğinin anlaşıldığına karar vererek temyiz sebeplerinin esastan reddini ve hükümlerin onanmasını kararlaştırdı.

- Olay ve dava süreci

Menderes ilçesinde 17 Mayıs 2014'te jandarmaya telefonla ulaşan kişi, öğretmenlik ve vekil müdürlük yapan A.Ş'nin, bazı kız öğrencilere cinsel içerikli film izlettiğini ve çocuklara karşı cinsel istismar suçunu işlediğini öne sürmüştü.

Yürütülen soruşturma kapsamında yaşları 6 ile 11 arasında değişen öğrencilerin psikolog eşliğinde ifadeleri alınmıştı.

İlçede 20 yıldır öğretmenlik yaptığı belirtilen ve suçlamaları reddeden A.Ş. tutuklanmış ve 102 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

Yargılama sürecinde tahliye edilen sanık, yeniden tutuklanmıştı.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Temmuz 2017'de sanığa "cinsel istismar", "sarkıntılık" ve "müstehcenlik" suçlarından 79 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

İstinaf incelemesinde karar hukuka uygun bulunmuş, Yargıtay 14. Ceza Dairesi ise "çocuğun cinsel istismarı" yönünden verilen kararı bozmuştu.

Sanığa bir mağdura karşı "sarkıntılık" ve birden fazla mağdura yönelik "müstehcenlik" suçlarından verilen 7 yıl 6 aylık ceza ise kesinleşmişti.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, mayıs ayında, yerel mahkemenin kararında eksikler belirlemiş ve kararı yeniden bozmuştu. Yeniden yapılan yargılamada, sanık "çocuğun cinsel istismarı" suçundan yine aynı cezaya çarptırılmıştı.

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