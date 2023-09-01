Boya yaptığı binadan düşen işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesi'nde M.B. (69) isimli işçi, iki katlı müstakil evde boya yaptığı esnada dengesini kaybederek aşağı düştü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde M.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında M.B'nin cenazesi Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.