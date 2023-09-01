Boya yaptığı binadan düşen işçi hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir işçi, boya yaptığı 2 katlı binadan düşerek hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2023 19:54, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 19:55
Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesi'nde M.B. (69) isimli işçi, iki katlı müstakil evde boya yaptığı esnada dengesini kaybederek aşağı düştü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde M.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında M.B'nin cenazesi Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.